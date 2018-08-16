Cumhurbaşkanı’na Hediye Edilen Hereke Halısının Hikayes

Dünyada Herek İpek Halısı olarak ün yapan 130 yıl önce Osmanlı döneminde uluslararası sertifika alan Hereke İpek halılarının yeniden canlanması için çalışma başlatılmalı. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a üzerinde Çanakkale’de destanlar yazan Mehmetçiğin resminin bulunduğu özel halı dokutup hediye eden, 55 yıldır halıcılık üzerine çalışma yapan Aydın Eroğlu ile çok önemli bir söyleşi gerçekleştirdik.

Kamuoyu Hereke Halısı’na sahip çıkmalı

Kocaeli Bölgesi dünyaca ünlü Hereke İpek halısına sahip çıkmalı. Ekonomik sıkıntı ve işsizliğin sorun olduğu, döviz krizleri yaşadığımız bir dönemde ekonomi ve istihdamda katkısı olacak Hereke halılarına devlet ve hükümet sahip çıkıp, halıcılığın teşvik edilmesi için çalışmalar yapılmalı.

Cumhurbaşkanı’na Hereke’de özel olarak dokunan anlamlı ve çok önemli ipek halı hediye edildi.

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e önemini koruyan son 25 yıldır kaderine terk edilip ucuz Çin halısına yenik düşen Hereke İpek halısının tanıtımına kendisini adayan 55 yıldır halıcılık üzerine çalışma yapan Türkiye’nin uluslararası turizm ve kültür rehberleri arasında yer alan Aydın Eroğlu Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’a Kocaeli Hereke’de özel olarak dokuttuğu ve üzerinde Çanakkale Savaşı kahramanı Mehmetçiğin resminin yer aldığı Hereke İpek halısı hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, halı ile ilgili Eroğlu’ndan bilgi aldı

Aydın Eroğlu, www.devrialem.tv’ye konuştu

Çanakkale’de destanlar yazan ve yaralı İngiliz askerini kurtaran Mehmetçik motifinin yer aldığı ve Hereke’de özel olarak dokutulan iki halının birini Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, diğerini Avustralya Devlet Başkanı’na hediye eden Aydın Eroğlu’nu, eden www.devrialem.tv ve www.sakarya.tv olarak

Sapanca’daki evinde ziyaret ederek, ortak canlı yayın yaptık ve Hereke İpek halıları hakkında söyleşi yaptık. Yaptığımız söyleşiyi

https://youtu.be/IXlDLTYYwsE veya www.devrialem.tv’den izleyebilirsiniz

Milletvekilleri, Kocaeli Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı’na Hereke İpek halısının yeniden canlanması, ülkemize döviz kazandırıp, işsizliğe iş umudu olması için tarihi görev düşüyor.

Çin’de makinada kalitesiz dokunan halılara yenik düşen Hereke halısı 130 yıl önce uluslararası iki sertifika almış bir dünya markasıydı. Çin, Hereke adı ile doğu Türkistan’da bir şehir kurarak halıları taklit edip, Hereke’de kaliteli dokunan halıcılığı bitirdi.

www.agrt.net ve Kültür Bakanlığı tarafından onaylanan İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Araştırma Kütüphanesi olarak, Hereke İpek halıcılığının yeniden tanınması için, çalışma başlatarak, belgesel çekip, panel düzenleyip Devri Alem belgesel tv programı hazırlayarak ulusal ve bölgesel televizyon kanallarına göndereceğiz.

Dünyaca ünlü Hereke İpek Halısı ile ilgili www.gebzegazetesi.com olarak geniş bir araştırma yapıp rapor hazırlayarak haber ve raporumuzu başta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere devletin ilgili ve yetkili kurumlarına göndereceğiz

Hereke Halısına sahip çıkmak, tarihimize sahip çıkıp korumak, işsizliğe çözüm, ülkeye döviz kazandırmak demektir.

Kocaeli kamuoyu dünya markası Hereke İpek Halılarına ne zaman sahip çıkacak