CUMHURİYET VE ATATÜRK EKİM GEÇİDİ SANATSEVERLERLE BULUŞTU

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile kurucu ve proje sahibi Gülsün Erbil olan “Ekim Geçidi 20. yıl” Kocaeli Koordinatörü Doç. Dr. Nilgün Keskin Şener’in işbirliği ile düzenlenen program, Tarihi Tren Garı Sergi Salonunda açıldı. Programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Müze Müdürü Serkan Gedük, Şube Müdürleri Hatice Doğancı, Mahmut Yamaç’ın da aralarından bulunduğu çok sayıda sanatsever katıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen’in günün önemine ilişkin konuşmasının ardından, Sergi İl Koordinatörü Doç. Dr. Nilgün Keskin Şener’i tebrik eden Vali Seddar Yavuz, kendisine çiçek takdiminde bulundu.

Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet için üreten özel, özgür ve özgün sanatçıları tema olmaksızın bir araya getiren, her türlü disiplini kapsayan heykel, resim, enstalasyon, seramik, video, fotoğraf performansları vs. alanlarında karma bir sergidir.

“EKİM GEÇİDİ” karma sergileri bu yıl; kurucu ve proje sahibi Gülsün Erbil liderliğinde, aynı anda 30 il ve belde de, 1500’ü aşkın gönüllü sanatçının oluşumda yer alacağı, sanal ve canlı olmak üzere düzenlenecek. Projenin basın sorumlusu Perihan Koca konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

Kültür ve Sanat; Toplumların seviyesini gösterdiği gibi ülkeler arasında bulunduğu ülkenin çıtasını yükselten en değerli araçlardan biridir. Bu değerleri hayata geçirecek en yaygın, en anlaşılır ve en kalıcı aracılardan biri de sanatçı ve sanatseverdir.

“Sanatsız kalmış bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir”

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Silah arkadaşlarının, ilmi akılla çalışmaları yürüten yoldaşlarının, tek bayrak altında toplanan, yüreği vatan sevdasıyla atan yüce Türk milletinin, sanat ruhuyla ışığı açık tutan sanatçı ve sanatseverlerin yürek birliğiyle bizlere armağan ettiği Cumhuriyetimizi, bizlere kazandırdığı edinimlerden biri olan sanatla kutluyoruz.

Bu yıl 20.’si düzenlenen Ekim Geçidi sergileri Gülsün Erbil tarafından 1983 yılında ilk tohumları atılmış, 2001 yılında İstanbul Galeri “X” da ilk sergisi gerçekleşebilen bu sergiler, ülkemizin birçok ilinde, çok sayıda sanatçının katılımıyla her geçen yıl bir çığ gibi büyümektedir.

Gülsün Erbil anlatısı ile “13. yy. da Mevlâna Celaleddin Rumi’nin “Gel, gel ne olursan ol, yine gel.” çağrısı ile başladığımız bu yolculuk sanatın her disiplininin Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet için üreten özel, özgür ve özgün sanatçıları tema olmaksızın bir araya getiren karma bir sergidir.

Türkiye’den ve dünyadan yüzlerce sanatçının katıldığı ve katılmaya devam ettiği Ekim Geçidi sergileri her türlü disiplini kapsayan heykel, resim, enstalasyon, seramik, video, fotoğraf performansları vs. alanlarında üretmekte olan çağcıl Türk sanatçılarını yurt içinde ve yurt dışında tanıtmayı amaçlamaktadır.

Sanatın görevlerinden biri de toplumları aydınlatmak, gerçekleri açığa çıkarmak, alışkanlıkları irdelemek, uygulamaları sorgulamak, nedenleri araştırmak, niçinleri sorgulatmak çözümleri arattırmaktır. Geçmişten günümüze, günümüzden geleceğe kalıcı eserler üretmektir. Elbette ki bu çıkarımlar sanatın ışığında buluşan sanatçıların elleriyle, gözleriyle, becerileriyle, aklıyla, zekâsıyla ve tarafsız dik duruşuyla gerçekleşir.

Sanatı icra edenlerin yanı sıra ışığı bulmada diğer söz sahipleri ise sanatın ışığında buluşan sanatseverlerdir. Sanat, sanatçı ve sanatseverler el ele, gönül gönüle verip, yaşadıkları toplumda sanat ruhunun şekillenmesinde, ışığı açık tutmada yol göstericilerdir.

Sanatçı, üretim aşamasında suskunluğa çekilirken sanatıyla konuşur. Konuşan sanat, sanat ışığının gölgede kalmamasını dikkate alarak en değerli katkıyı sağlamış olur. Sanat susmamalı ışığı bulmada önderliğini korumalıdır. Özgün, özgür ve yaratıcı disiplinle eserini ortaya koyarken farkındalığını yansıtır.

Bu bakış ve hissiyatla kurucu ve proje sahibi Gülsün Erbil liderliğinde, aynı anda 30 il ve belde de, 1500’ü aşkın gönüllü sanatçının oluşumda yer alacağı, sanal ve canlı olmak üzere düzenlenen “EKİM GEÇİDİ” Disiplinler arası karma sergileri ile sanatı kavrıyor, anıyor, anlıyor, çoğaltıyoruz. Bu kapsamda, Ekim ayında başlayıp yılsonuna kadar canlı ve sanal (sanal sergiler süresizdir) gerçekleşecek olan eş zamanlı sergilerimizi ziyaretlerinizle çoğalmak üzere duyurmaktan mutluluk duyarız. Covid-19 tedbirlerini dikkate alarak hazırlanan Ekim Geçidi sergilerinde ağırlamaktan mutluluk duyacağımız ziyaretlerimizin aynı hassasiyeti göstereceğine inanıyor, sanatın ışığında sağlıklı ve sanatlı günler diliyoruz.

EKİM GEÇİDİ 2021 SERGİLERİ

Adana, Adapazarı / Sakarya, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İstanbul / Kartal, İzmir, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Malatya, Marmaris, Mersin, Nevşehir, Ödemiş, Rize, Samsun, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon













