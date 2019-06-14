DAREN'den Anlamlı Sergi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi (DAREN) ile Darıca Halk Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği ‘Yıl Sonu El Sanatları Sergisi’nin açılış programına katıldı. Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ve Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz’un da katıldığı sergiyi gezen Başkan Bıyık’a eşi Havva Bıyık ve AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kodek de eşlik etti.

BAŞARI BELGELERİNİ VERDİ

Özel vatandaşların birbirinden özel eserlerinin yer aldığı sergiyi inceleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kursları bitirerek eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere başarı belgelerini de takdim etti. Darıca Belediyesi olarak her zaman özel vatandaşlarımızın yanında ve hizmetinde olmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Bıyık, sergideki her bir eserin el emeği ve göz nuru olduğunu ifade ederek hepsinin bir birinden değerli ve özel olduğunu söyledi. Özel öğrencilerin hazırladığı halk oyunları gösterisi ve şiir dinletisini de izleyen Başkan Bıyık, program sonunda kursiyerlerle hasbihal etti.