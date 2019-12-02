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DARICALILAR KÜLTÜR SANATA DOYACAK

Darıca’da Aralık ayı dolu dolu geçecek

DARICALILAR KÜLTÜR SANATA DOYACAK

02 Aralık 2019 Pazartesi 09:56

Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri takvimi yayınlandı. Söyleşiden tiyatroya birçok etkinlik Darıcalılara keyifli anlar yaşatacak.

Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri takvimi yayınlandı. Genç yaşlı 7’den 70’e herkese hitap edecek programların yer aldığı etkinlikler Darıcalılara keyifli anlar yaşatacak.

ÇOCUKLAR TİYATROYA DOYACAK

Kültür sanat etkinliklerinde özellikle çocuklar tiyatroya adeta doyacaklar. Birçok çocuk tiyatrosunun yanı sıra özellikle çocuklarda geri dönüşüm bilinci oluşturmak ve doğa sevgisi aşılamak amacıyla Aralık ayı boyunca öğrencilere yönelik “Doğa Kahramanları” adlı çocuk tiyatrosu sahnelenecek. Aralık ayı boyunca Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri saat 09.30 ve 11.30 saatleri arasında ilkokul öğrencilerine yönelik sahnelenecek tiyatro hem eğlendirecek hem de bilinçlendirecek.

KARİYER GÜNLERİ’NİN KONUĞU CEMİL YAMAN

Darıca Belediyesi’nin başlattığı Kariyer Günleri etkinliği Darıcalılar tarafından büyük ilgi görürken Aralık ayında ise Kariyer Günleri’nin konuğu AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman olacak. Dilovası Belediye Başkanlığı da yapan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, siyasi hayatı ve mesleki tecrübelerini Darıcalılarla paylaşacak. 06 Aralık Cuma günü saat 13.30’da başlayacak söyleşiye ilginin yoğun olması bekleniyor.

DARICALILAR SAĞLIKLI BESLENMEYİ ÖĞRENECEK

Çocuk tiyatrolarının yanı sıra yetişkin tiyatrolarının da sahneleneceği Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi, sağlık alanında da önemli bir söyleşiye ev sahipliği yapacak. Alternatif Tıp alanında çalışmalar yapan Dr. Mustafa Çiftçi, Mizaca Göre Beslenme hakkında bilgiler verecek. Darıcalılara sağlıklı beslenme konusunda faydalı bilgilerin aktarılacağı söyleşi 24 Aralık Salı günü saat 14.00’da başlayacak.

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