KÜLTÜR VE SANAT:
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Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (18 - 24 Eylül)

Her gün, günde 3 defa TGRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Devri Alem belgesel programı 18 - 24 Eylül haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.

Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (18 - 24 Eylül)

18 Eylül 2023 Pazartesi 17:06

 Devr-i Alem dünya üzerindeki kültür, medeniyet mirasımızın ve varlıklarımızın araştırıldığı Tarih, kültür ve sanat  ve bir belgesel programıdır. Programın yapım ve sunuculuğunu Gazeteci, Araştırmacı Yazar İsmail Kahraman yapmaktadır. İsmail Kahraman  dünyanın çeşitli ülkelerini dolaşmakta, hoş ve kendine has özel uslubu ve anlatımı ile manevi ve kültürel değerlerimizi seyircilerimize aktarmaktadır ve bilgilendirmektedir.

Sabah 07:00-07:30, öğlen 12:00-12:30 ve gece 03:30-04:00 olmak üzere her gün, günde üç defa TGRT Belgesel ekranlarında olan Devri Alem belgesel programı 18-24 Eylül haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.

Yayın Akışı

18 Eylül Pazartesi günü - Cezayir

19 Eylül Salı günü - Fas'ta İslam Medeniyeti

20 Eylül Çarşamba günü - Endülüs'te Ezan

21 Eylül Perşembe günü - Kore

22 Eylül Cuma günü - Tayland

23 Eylül Cumartesi günü - Hindistan 1

24 Eylül Pazar günü - Somali 3
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