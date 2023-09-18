Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (18 - 24 Eylül)
Her gün, günde 3 defa TGRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Devri Alem belgesel programı 18 - 24 Eylül haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Sabah 07:00-07:30, öğlen 12:00-12:30 ve gece 03:30-04:00 olmak üzere her gün, günde üç defa TGRT Belgesel ekranlarında olan Devri Alem belgesel programı 18-24 Eylül haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Yayın Akışı
18 Eylül Pazartesi günü - Cezayir
19 Eylül Salı günü - Fas'ta İslam Medeniyeti
20 Eylül Çarşamba günü - Endülüs'te Ezan
21 Eylül Perşembe günü - Kore
22 Eylül Cuma günü - Tayland
23 Eylül Cumartesi günü - Hindistan 1
24 Eylül Pazar günü - Somali 3