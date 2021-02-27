Devri Alem’den Özbekistan Belgeseli

Koşukavak Turizm firmasının destek ve katkıları ile İlim Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi İKTAV Belgesel Yayıncılık www.devrialem.tv tarafından hazırlanan İpek yolunun izinde Özbekistan da çektiğimiz belgeselin birinci bölümü yayına hazırlanarak, Avrasya Gazeteciler Derneği www.agrt.net kültür hizmeti olarak bir çok bölgesel ve ulusal televizyon kanalına gönderilmeye başlandı.
“İpek Yolunun izinde Özbekistan’da Devri Alem” kitabımızdan sonra Özbekistan Belgeselimizin de büyük ilgi görmesi bekleniyor.
Türkiye ile Özbekistan arasında son aylarda vizelerin kaldırılması ile Türkler için Özbekistan cazibe merkezi haline geldi. İki devlet başkanları arasında imzalanan ticaret, yatırım ve kültür anlaşmaları ile kardeşlik ve dostluk pekişti. Türkler, Özbekistan’da birinci sınıf insan muamelesi görüyor.
Yatırımcılar bu fırsatı değerlendirmeli. Özbekistan’da bir kez daha dünya ekonomik ve ticaret dengesinin ABD’den Çin’e ve Orta Asya’ya kaydığını gördüm. İpek yolu deve kervanı heykeli yanında belgesel çekerken, ihtişamlı İpek Yolu kültür tarihinde yaşanan o günleri düşünüp, Özbek çocuklarla sohbet ettim. Temennim, Türk -Özbek kardeşliği hiç bozulmaz.
Orta Asya’da Özbekistan’ın şehri olan Semerkand, İpek Yolu üzerinde bulunduğundan tarih boyunca önemli bir şehir olmuştur. Bu ticaret anlayışı şimdilerde önemli bir sanayi şehri oluşuyla devam eder. Ülkenin en eski ve üçüncü büyük şehri olan Semerkand, Cengiz Han ya da Abbasiler gibi pek çok kültürün egemenliğinde kalmış, 14. yüzyılda Timur İmparatorluğu’nun başkenti olmuştur. Bu dönemden şehrin merkezindeki Bibi Hamım Camii, Timur’un anıt mezarı Gur Emir gibi günümüze kadar kalmayı başaran önemli ve tarihi yapılar halen şehri süslemektedir.
Geçmişin izleri sadece tarihi yapılarda değil, geleneklerde de devam etmektedir. Nakış, altın işlemeciliği, ipek dokumacılığı, bakır işlemeciliği seramik sanatı, oymacılık ve ahşap üzeri boyama hala devam ettirilen önemli geleneklerdir. Şehir, 2001 yılında UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınmıştır.
TÜRKİSTAN COĞRAFYASI’NIN MANEVİ BAŞKENTİ BUHARA
Tarihteki en önemli ticaret noktalarından biri olan İpek Yolu üzerinde bulunan Buhara, Özbekistan'ın en önemli şehirlerinden biridir. Orta Asya'nın en eski şehirlerden biri olan Buhara, tarih boyunca Moğollar, Sasaniler ve Karahanlılar'a da başkentlik yapmış önemli şehirlerdendir. Türk İslam dünyasının önemli bilginlerinin yetiştiği şehir, mimari yapıları, kervansaray, camii ve medreseleriyle anılır. Buhara İslamiyet'in Mekke ve Kudüs'ten sonra gelen üçüncü önemli merkezi konumundadır. Nüfusu Özbekler, Türkmenler, Kırgızlar, Kazaklar, Tatarlar, Uygurlar, Tacikler, Ruslar, Kafkasyalılar ve Ukraynalılar oluşturur.
Buhara pazarları da oldukça renklidir. Pazarda yer alan çeşitli el sanatları ürünlerinin yanı sıra şehir halılarıyla ünlüdür. Günümüzde hâlâ önemli bir ticaret ve kültür sanat merkezi olan şehir, Özbekistan'ın en zengin doğal gaz yataklarına sahiptir. Özbekler Nasreddin Hoca'yı Türkler kadar benimsemiştir. Bu nedenle Buhara'nın önemli noktası olan Leb-i Havuz Meydanı'nda eşeğine ters binmiş Nasreddin Hoca heykeli bulunmaktadır.
Buhara'nın doğusu dağlarla; kuzey, batı ve güneyi bozkırlar ve çöllerle çevrili olduğundan şehir konumu itibariyle tarih içinde dokusunu kaybetmeden günümüze kadar gelmiştir. 2 bin 500 yıldan daha eski bir tarihe sahip olan Buhara'nın tarihi merkezi, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi’ne dâhil edilerek koruma altına alınmıştır.