Devri Alem’den Özbekistan Belgeseli

Türkiye ile Özbekistan arasında son aylarda vizelerin kaldırılması ile Türkler için Özbekistan cazibe merkezi haline geldi. İki devlet başkanları arasında imzalanan ticaret, yatırım ve kültür anlaşmaları ile kardeşlik ve dostluk pekişti. Türkler, Özbekistan’da birinci sınıf insan muamelesi görüyor.

Türkiye ile Özbekistan arasında son aylarda vizelerin kaldırılması ile Türkler için Özbekistan cazibe merkezi haline geldi. İki devlet başkanları arasında imzalanan ticaret, yatırım ve kültür anlaşmaları ile kardeşlik ve dostluk pekişti. Türkler, Özbekistan’da birinci sınıf insan muamelesi görüyor.

Türkiye ile Özbekistan arasında son aylarda vizelerin kaldırılması ile Türkler için Özbekistan cazibe merkezi haline geldi. İki devlet başkanları arasında imzalanan ticaret, yatırım ve kültür anlaşmaları ile kardeşlik ve dostluk pekişti. Türkler, Özbekistan’da birinci sınıf insan muamelesi görüyor.

Yatırımcılar bu fırsatı değerlendirmeli. Özbekistan’da bir kez daha dünya ekonomik ve ticaret dengesinin ABD’den Çin’e ve Orta Asya’ya kaydığını gördüm. İpek yolu deve kervanı heykeli yanında belgesel çekerken, ihtişamlı İpek Yolu kültür tarihinde yaşanan o günleri düşünüp, Özbek çocuklarla sohbet ettim. Temennim, Türk -Özbek kardeşliği hiç bozulmaz.

Yatırımcılar bu fırsatı değerlendirmeli. Özbekistan’da bir kez daha dünya ekonomik ve ticaret dengesinin ABD’den Çin’e ve Orta Asya’ya kaydığını gördüm. İpek yolu deve kervanı heykeli yanında belgesel çekerken, ihtişamlı İpek Yolu kültür tarihinde yaşanan o günleri düşünüp, Özbek çocuklarla sohbet ettim. Temennim, Türk -Özbek kardeşliği hiç bozulmaz.

Yatırımcılar bu fırsatı değerlendirmeli. Özbekistan’da bir kez daha dünya ekonomik ve ticaret dengesinin ABD’den Çin’e ve Orta Asya’ya kaydığını gördüm. İpek yolu deve kervanı heykeli yanında belgesel çekerken, ihtişamlı İpek Yolu kültür tarihinde yaşanan o günleri düşünüp, Özbek çocuklarla sohbet ettim. Temennim, Türk -Özbek kardeşliği hiç bozulmaz.