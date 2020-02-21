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Dilovası İmam Şafii Camisi’nin temeli atıldı

Dilovası’nda 300 kişilik, İmam Şafii Camisi temeli yoğun katılımla atıldı

Dilovası İmam Şafii Camisi'nin temeli atıldı

21 Şubat 2020 Cuma 15:18

Dilovası Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan İmam Şafii Camisi temel atma töreni protokolün katılımı ile gerçekleşti.

Düzenlenen temel atma törenine Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Başkan Vekili Murat Dursun, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞKAN ŞAYİR, CAMİLERİMİZ HAYATIN MERKEZİDİR

İki katlı ve 300 kişilik olarak inşaa edilecek İmam Şafii Camisi içersinde birde Kur’an Kursu yer alacak. 

Temel atma töreninde konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Manevi değerlerimizi inancımız ve her şeyimizi paylaştığımız camimizin temel atma törenindeyiz. Camiler sadece namaz kılınan yerler değil, hayatın merkezidir. Camilerimiz dil, ırk, renk, cinsiyet ve sosyal statü gözetmeksizin tüm inananların tam bir eşitlik içerisinde Allah’ın huzuruna çıkmak için buluştuğu, dinimizce mukaddes mekânlardır. Hem ahlakın, hem de İslam medeniyetini inşasının temeli olan bu camimizin temelini attığımız gibi inşallah kısa sürede bitmesini de Mevla nasip eylesin” dedi.

Başkan Şayir, Camii inşaatında emeği geçenlere de teşekkür etti.

ÇAKMAK, “ECDADIMIZIN İZİNDEN GİDİYORUZ”

Manevi huzurun, dini ve beşeri ilimlerin, sosyal yardımlaşmanın, toplumsal barışın, adalet ve hakkaniyet duygularının geliştiği, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği mekânlar olan camilerin toplumumuz açısından çok önemli ve kutsal mekanlar olduğunu dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, bu nedenle Milletimizin de Peygamberimizin ve şanlı ecdadımızın izinden giderek camiler inşa etme gayreti içerisinde bulunduklarını ifade ederek temeli atılan İmam Şafii Camisinin hayırlı olmasını diledi.

KAYMAKAM ALKAN, TEŞEKKÜR ETTİ

Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan ise yaptığı konuşmada “Dinimizin temel ibadetlerimizden biri namazdır. Dinimizin temel ihtiyaçlarını yerine getirdiğimiz en kutsal mekânlarımız da camilerimizdir. Burada yaşayan mahalle sakinlerimizin ihtiyacı olan bu kutsal mekânın temelinin atılmasında emekleri olan herkese teşekkür ediyorum.”dedi.

HEP BİRLİKTE TEMEL ATTILAR

Konuşmaların ardından Dilovası Müftüsü Osman Barış tarafından okunan Kuran tilavetinin ardından protokol üyeleri hep birlikte İmam Şafii Camisinin temelini attılar.
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