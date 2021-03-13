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DİLOVASI’NDA İSTİKLAL MARŞI COŞKUSU

Dilovası Belediyesi, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılında farklı bir çalışmaya imza attı. İlçenin bürokratları, esnafı, imam, öğretmen ve öğrencileri İstiklal Marşı özel klibinde buluştu.

DİLOVASI'NDA İSTİKLAL MARŞI COŞKUSU

13 Mart 2021 Cumartesi 13:09

Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Belediye Başkanı Hamza Şayir, Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, Emniyet Müdürü Timur Uzun, Jandarma Komutanı Sait Sarı ile Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu’nun da yer aldığı İstiklal Marşı klibine öğretmen, imam, esnaf ve öğrencilerde milli marşımızdan paragraflar okuyarak katkı sağladıl

Finalinde Polisan Ortaokulu Öğrencilerinin ay yıldızlı kaleografisi yer alan İstiklal Marşı klibi, izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

ŞAYİR: EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM

Konu ile ilgili bir açıklamak yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İstiklal Marşı’nın milli mücadele ruhunu yüreklere nakşeden büyük bir destan olduğunu belirterek, “Bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşımızın, 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün 100. yıldönümünü kutluyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı’nda milletimizin yazdığı büyük mücadeleyi ve destanı kaleme alan Milli Şairimiz Merhum Mehmet Akif Ersoy, milletimizin adeta sesi olmuştur. Milli marşımız, yurdumuzun her bir köşesine yayılarak milletimize ilham olmuştur. Biz de Dilovamız’da 100.yıla özel bir
İstiklal Marşı klibi hazırladık. Başta Kaymakamımız Sn. Mustafa Asım Alkan olmak üzere, katkı veren herkese teşekkür ederim” dedi.










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