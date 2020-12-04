Doğantepe’de Tarih Canlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski köy okullarının dönüşümünü gerçekleştirmeye devam ediyor. Yüzlerce köy çocuğunun eğitim gördüğü ancak zamanla kullanılamaz hale gelen köy okulları Büyükşehir tarafından farklı amaçlarla kullanılmak üzere elden geçiriliyor. Bu kapsamda Başiskele Doğantepe’de bulunan eski okuldaki dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

ÇOK AMAÇLI KULLANILACAK

Büyükşehir, Muhtarlık İşleri Dairesi Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yenilenen Doğantepe köy okulu tamamlandıktan sonra vatandaşlara sosyal tesis olarak hizmet verecek. Mahalle halkı tarafından çok amaçlı olarak kullanılması amaçlanan yapıda inşaat onarımı ve çevre düzenlemesi yapılacak.

İÇ VE DIŞ CEPHEDE ÇALIŞMA YAPILDI

Çatısı yeniden yapılan yapıda dış cephede sıva ve yüzey tamiratları yapılıp sonrasında boya işlemi uygulandı. İç cephede odalarda tavan, döşemeler, sıva ve boya işleri yeniden yapıldı. WC ve banyoda fayans ve yer karoları sökülüp yenileri takılırken mutfakta yenileme çalışmaları yapıldı.

ELEKTRİK TESİSATI TAMAMLANDI

Bina çevresinde yola cephe olan sınıra desenli betonarme duvar yapılırken diğer sınırlara ise galvaniz direkli tel çit imalatı gerçekleştirilecek. Elektrik ve tesisat anlamında kullanım koşulları göz önünde bulundurularak gerekli imalatlar tamamlandı. Bina etrafına tretuar imalatı da yapıldı.





















