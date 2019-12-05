Engelsiz Sanat Topluluğu’ndan Yeşilçam Konseri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından engellilere eğitim, istihdam, sporla rehabilitasyon hizmetleri, sosyal ve kültürel etkinlikler yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda 16 engelli koristten oluşan Engelsiz Sanat Topluluğu Türk Halk Müziği Korosu, Yeşilçam’ın unutulmayan eserlerini sergiledi.

YEŞİLÇAMIN UNUTULMAZ ŞARKILARI

Kocaeli’nin farklı ilçelerinden farklı meslek gruplarına mensup 16 engelli koristten oluşan Engelsiz Sanat Topluluğu Türk Halk Müziği Korosu, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde seslendirdiği Türk Müziği ve Yeşilçam eserlerini dinleyenleri adeta büyüledi. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından geçen yıl Şubat ayında kurulan Engelsiz Sanat Topluluğunun konserine 12 kişilik orkestra eşlik etti. Çok sayıda sanatseverin katıldığı konserde izleyenler söylenen Yeşilçam müzikleri ile keyifli dakikalar geçirdi.

6 KORİSTTEN SOLO TÜRKÜ

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel gerçekleştirilen konserde izleyenlerin beğenisini toplayan bölümlerden biri de 16 kişilik korist grubundan Ömer Demir, Rahim Kayar, Serhat Atasoy, Mürsel Aygör, Yunus Gökoğlan ve Sonay Sevinç’in seslendirdiği türküler oldu. Sonay Sevinç, “Ahmedum” türküsüyle Karadeniz havası yaşatırken, Ömer Demir “Mapushane Çeşmesi”, Serhat Atasoy “Dumanlı Dumanlı Oy Bizim Eller” ve Mürsel Aygör “Gel Hele de Gülüm Gel Hele” türküsüyle Anadolu havası estirdi.

YEŞİLÇAM ESERLERİ

Konserin 3. bölümünde Yeşilçam eserlerini seslendiren koristler dinleyenlerini eskiye götürdü. Koristlerden Rahim Kayar “Fesuphanallah”, Yunus Gökoğlan “Dağlar Kızı Reyhan” türküsüyle dinleyenleri mest etti.

ÇAKMAK’TAN VE SEZER’DEN ÇİÇEK TAKDİMİ

Düzenlenen konsere katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer konser sonunda orkestra şefi Zeki Aygör’e bir çiçek takdim ederek organizasyonda emeği geçenleri kutladı. Ayrıca yine programa katılan Tahir Büyükakın’ın eşi Yard. Doç. Dr. Figen Büyükakın konserde emeği geçenlere teşekkür etti.