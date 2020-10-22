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KÜLTÜR VE SANAT:
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‘Evvel Zaman İçinde’

‘Evvel Zaman İçinde’ adlı çocuk oyunu sezonun ilk perdesini çocukların büyük ilgisiyle açtı

‘Evvel Zaman İçinde'

22 Ekim 2020 Perşembe 15:30


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın sevilen çocuk oyunu ‘Evvel Zaman İçinde’ sezonun ilk perdesini açtı. Çocuklar ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği oyunun sahnelendiği Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde (SDKM) tüm koltuklar doldu. Uzun bir sürenin ardından tiyatro ile buluşan çocuklar eğlenceli dakikalar geçirmenin keyfini sürdüler.

 

PANDEMİ ÖNLEMLERİ ALINDI

SDKM Büyük Sahnede sahnelenen ‘Evvel Zaman İçinde’ oyunu için tüm pandemi önlemleri alındı. HES kodu sorgusu ve ateş ölçümünün yapılırken sosyal mesafe kurallarına da uyuldu. ‘Evvel Zaman İçinde’, 28 Ekim ile 4, 18 ve 25 Kasım tarihlerinde saat 19:00’da sahnelenecek.

 

YEDİDEN YETMİŞE HERKESE HİTAP EDİYOR

Işıl Kasapoğlu'nun yazdığı, Sezai Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği oyunun yönetmen yardımcılığını Senem Akman yürütüyor. Dekor tasarımında Hakan Dündar ve ışık tasarımında ise Yaşar Demirkıran yer alıyor. Levent Muratoğlu’nun oynadığı oyun; Çocuk Oyunu kategorisinde yer almakla birlikte yediden yetmişe tüm seyircilerin keyifle izleyeceği bir özelliğe sahip.

 

‘HİÇ’İ ARAMAK

Bir annenin oğluna ‘Bana hiç al da gel’ isteğiyle başlayan, çocuğun bu hiçlik arayışında karşılaştığı komik, bir o kadar da düşündürücü bir yola çıkış hikayesi oyunda anlatılıyor. Oyun; masallardan Nasreddin Hoca'ya, ozan geleneğinden kuklalara, meddah geleneğinden, gölge oyunu Hacivat ve Karagöz'e samimi, içten, yediden yetmişe herkesin keyif alabileceği, bazen hüzünlü, bazen de eğlenceli bir yolculuktan bahsediyor.








 

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