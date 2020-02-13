Fizik Profesöründen Dantel Sergisi

İzmit Tarihi Tren Garı Sergi Salonu’nda gerçekleşen sergiye; İl Kültür ve Turizm Müdür V. Ercan Yamen, Müdür Yardımcısı Ayhan Zeren, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu ile çok sayıda sanatsever katıldı. Serginin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından bir konuşma yapan ev sahibi Prof. Sağdınç, “Bu benim beşinci kişisel sergim. Bir Fizik Profesörü olarak yaklaşık altı yıldır eski değerlerimize sahip çıkmamız ve bu değerlerimizi yaşatmamız gerektiğini düşündüğüm için bu koleksiyonu hazırladım ve sizlere sundum” dedi. Konuşmaların ardından birlikte sergi gezildi.







26 ÜLKEDEN 600 ESER

Sanatçı İl Kültür ve Turizm Müdür V.Yamen’e güzel bir dantel çalışması hediye ederek destekleri için teşekkür etti. Bir hafta gezilebilecek olan sergide, sanatçı ülkemiz ve yurtdışından topladığı dantelleri eğlenceli ve farklı tasarımlarla sunuyor. Bu koleksiyonda, 26 ülkeden 600’ü aşkın dantel örneği ve tasarımları dikkat çekiyor. Sanatçı, bu sene Estonya’daki Dünya Dantel Kongresi’ne katılacak. Şu anda ise ‘Sanal Dantel Müzesi’ adında düzenli olarak yaptığı dantellerle ilgili tasarımlarını sanal ortamda sergilemekte. Hedefi ise gerçek bir dantel müzesi açmak.