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Gazetemizin Kurucusu İsmail Kahraman BRTV Ekranlarında

Gazetemizin Kurucusu İsmail Kahraman BRTV Ekranlarında, Osman Çetinkaya'nın özel konuğu oluyor.

Gazetemizin Kurucusu İsmail Kahraman BRTV Ekranlarında

23 Ağustos 2023 Çarşamba 16:14

Batı Karadeniz'in tek Türksat uydu kanalı olan BRTV ekranları bugün araştırmacı ve belgesel film yapımcısı, aynı zamanda gazetemizin kurucusu olan İsmail Kahraman'ı konuk edecek. Saat 20.00'da yayınlanacak olan Özel Söyleşi programında İsmail Kahraman, BRTV Yönetim Kurulu Başkan Yrd. ve Avrasya Gazeteciler Derneği'nin Karabük temsilcisi Osman Çetinkaya'nın sorularını cevaplandıracak. 
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