Gebze Belediyesi, Namazgah Çeşmesi’ne Sahip çıkmalı

Tarihi çeşmeler, tarihi eserler, anıt ağaçlar ve yaşlı insanlarımız tarihin canlı şahitleridir. Değer ve kıymetini, yok olup gidince anlarız. Ah vah ederiz ama elden bir şey gelmez…

Gebze Belediye Başkanı Sayın Zinnur Büyükgöz’ün seçim beyannamesinde, ‘Tarih ve kültür şehri Gebze’ sloganı çok önemlidir. Gerçekten, Gebze tarih ve kültür şehridir. Başkan Zinnur Büyükgöz ile bu konuda belgesel söyleşi bile yaptık.

Belediye seçimlerinin üzerinden, iki yıl geçti. Başkanlar üçüncü yıla giriyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün bir basın toplantısı düzenleyerek, Gebze’nin tarih ve kültür değerleri ile ilgili yaptığı çalışmalar halkında açıklamalar yapıp kamuoyunu bilgilendirmesini bekliyorum.

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Gebze’nin Tarihi Namazgah Çeşmesi’ne, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz sahip çıkıp, çevresini düzenlenmeli. Açık hava ibadethanesi olan Namazgah Çeşmesi etrafını koruma altına almalı. 800 yıllık tarihi çınarı koruma altına alıp, tescil ettirmeli.

Başkan Zinnur Büyükgöz’ünde daha önce görev yaptığı Kocaeli Koruma Kurulu’nun görevini yapmasını isteyen vatandaşlar, çeşmenin perişan hali ve tarihi çınarın koruma altına alınması ile ilgili Koruma Kurulu’nu göreve davet ediyor.

Daha önce köşe yazılarımda gündeme getirdiğim ve Gazete Gebze’nin haberlerini yaptığı Tarihi Çınar Çeşmesi’nde, 2 Şubat tarihinde Başkan Zinnur Büyükgöz incelemelerde bulunmuş ve “Buradaki suyu tahlil ettirdik. Suyun kalitesi iyi ama içme suyu olarak değerlendirmek için birtakım çalışmalar yapılması gerek. Gebze Belediyesi olarak çeşmenin suyunun akmasını temin edeceğiz” demişti. Gebze kamuoyu, çeşme için yapılan çalışmaların son durumunu merak ediyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yapmış olduğu incelemelerin üzerinden bir ay geçti ve kamuoyu bu süre içerisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirilmek istiyor.

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Gazete Gebze’de yer alan haberi sizlerle paylaşıyorum

Çınar Çeşmesi’ne Büyükgöz eli!

Gazete Gebze’nin 13 Ocak 2021 tarihinde yayınladığı ‘Kuruyan çeşmenin suyu boşa akmış’ haberi nihayet karşılık buldu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, haberimizden 20 gün sonra tarihi çeşmede inceleme yaptı, akan suyu yerinde gördü ve yapılacak çalışmalar ile ilgili gazetemize bilgi verdi. Gebze’nin tarihi sembollerinden olan Çınar Çeşmesi’nde incelemelerde bulunan Başkan Büyükgöz, “Buradaki suyu tahlil ettirdik. Suyun kalitesi iyi ama içme suyu olarak değerlendirmek için bir takım çalışmalar yapılması gerek. Gebze Belediyesi olarak çeşmenin suyunun akmasını temin edeceğiz” dedi.

KAYNAK SU ŞU AN İÇİLEBİLİR DEĞİL

200 yılı aşkın bir tarihi geçmişi bulunan ve Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi üzerindeki Çınar Çeşmesi’nde incelemelerde bulunan Başkan Zinnur Büyükgöz, “Çınar Çeşmesi Gebze’mizin önemli tarihi sembollerinden birisi. 5-6 yıl öncesine kadar bu çeşmenin suyu akıyordu. Yapılan bir çalışma neticesinde çeşmenin kaynağı ortaya çıktı. Gebze Belediyesi olarak çeşmenin suyunun akmasını temin edeceğiz. Su ile ilgili tahlillerimizi yaptırdık. Şu an ki aşamada su kaynağına sızmalar var. Bu da suyun içilebilir olmasını engelliyor. Ancak sızmayla ilgili önleyici tedbirlerimizi uyguladıktan sonra tekrar tahlillerin sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacağız. İnşallah Gebze’ye yeniden kazandıracağız” dedi.

BAŞKANIMIZ BİZZAT İLGİLENECEĞİNİ SÖYLEDİ

Mahallede inşaat yapan ve suyun kaynağından boşa aktığını ilk tespit eden müteahhit Güngör Muslu’da başkan Büyükgöz ve ekibine teşekkür ederek, “ Burada bulunan tarihi çeşmede uzun yıllardır su akmıyordu. İnşaata başlarken burada boşa akan bir kaynak bulduk. Bununla ilgili Gebze Belediyesi ile irtibata geçtik. Daha sonra sağ olsun Gazete Gebze bunu haberleştirdi. Belediyeden buraya geldiler. Su numunesi alarak tahlile götüreceklerini söylediler . Başkanımız da sağ olsun konuya ilgi gösterdi, buraya kadar geldi, yerinde tespitler yaptı. Bu akan suyun kullanılacağını sözle de olsa bizlere söyledi. İnşallah bu yapılacak hizmet mahallemizi ve ilçemize hayırlı olur. “dedi.

Evet, Zinnur Büyükgöz’ün yapmış olduğu incelemenin üstünden tam bir ay geçmiş bulunmakta. Gebze kamuoyu çeşme ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi istiyor.

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Gebze Namazgah Çeşmesi

Bak şu çeşmeye, su içecek tası yok.

Kırma insan kalbini, tamir edecek ustası yok.

Çeşme; kültür, edebiyat, sevda, aşk ve medeniyettir.

Çeşme, Farsça’da su gözesi anlamına gelen hayattır.

Çeşme üzerine türküler, şiiriler ve romanlar yazılmış.

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Tarihi Çeşme Vefa Bekliyor

Gebze Mualla Ateş Petrol Ofisi karşısındaki tarihi 245 yıllık Namazgah Çeşme’sinin suyu yıllardan beri kanalizasyona akarken, tarihi çeşme suya hasret. Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com çeşmenin suyunu canlı yayınında kamuoyu gündemine getirerek yetkilileri göreve davet etmiştik.

Çeşme ile ilgili Gebze Gazetesi’nin canlı yayın linkini sizlerle paylaşıyoruz;

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/163465761957432/?vh=e&extid=0&d=n

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/749692542621675/?vh=e&extid=0&d=n

Gazeteci ve belgeselci olarak Tarihi Çınarlı Çeşme’de, canlı yayın yaparak yetkilileri göreve davet ettik. Bunun üzerine geçtiğimiz ay Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çeşmede incelemelerde bulundu. Çeşmeden alınan su örneklerinin sonuçlarına göre, suyun kullanılabilirliği belirlenmiş olacak. Gebze kamuoyu bir ay içinde yapılan çalışmaların detaylarını bilmek istiyor. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bir açıklama yaparak gelinen son durumu kamuoyuna anlatmalı.

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Çeşmeyi Merhum Atasayan Tamir Etti

Tarihi Namazgah Çınarlı Çeşmesi’nin tümü ile yıkılıp yok olmasını, belediye başkanlığı döneminde Gebze Belediye Başkanı Bülent Atasayan önlemiş ve tarihi çeşmeyi tamir edip, kesilen suyunu bağlamıştı. Geçtiğimiz yıl vefat eden Bülent Atasayan’ı bir kez daha rahmetle anıyoruz.

Tarihi Çeşmede Belgesel Çektik

Gebze’nin asırlık tarihi eserlerinden Namazgah Çeşmesi ile ilgili Gebze Gazetesi ve Devri Alem Belgesel Programı olarak önceki gün tekrar araştırma yapıp, belgesel çektik. Daha önce yaptığımız araştırma ve makalemizin üzerinden aylar geçmesine rağmen halen tarihi çeşmenin suyu kanalizasyona akıyor.

Bir zamanlar insanların namaz kılıp ibadet yaptığı açık hava mescidi Namazgah, ayaklar altında. Namazgah, taşı korunaksız ve yok olmak üzere. Gebze Belediye Başkanı Sayın Zinnur Büyükgöz’den Gebze kamuoyu adına, Gebze’nin tarih ve kültürüne asırlardan beri canlı şahitlik yapan tarihi Namazgah Çınarlı Çeşmeye sahip çıkıp, suyunu akıtmasını bekliyoruz.