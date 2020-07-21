banner490
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze’de Ayasofya Konulu Resim Yarışması

Gebze Belediyesi Ayasofya için resim yarışması düzenliyor.

Gebze'de Ayasofya Konulu Resim Yarışması

21 Temmuz 2020 Salı 12:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı kararnameyle halkın ibadetine açılan İstanbul’daki Ayasofya Camii’nde 24 Temmuz Cuma günü ilk namaz eda edilecek. Gebze Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından Ayasofya ana temalı bir resim yarışması düzenleniyor. 21 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında başvuruların alınacağı yarışmada katılımcılar; Ayasofya Cami ve Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya Camii ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Ayasofya Camii ve Kudüs alt dallarında eser verebilecek. Yetişkinlerde birinciye 3bin, ikinciye 2 bin ve üçüncüye bin lira; çocuk katılımcılarda birinciye 2 bin, ikinciye bin, üçüncüye ise 500 Lira ödül verileceği yarışmaya ilişkin bilgi 0262 6443378 numaralı telefondan alınabilir.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaelihaberKocaeliGebzehaberGebzeKoronaCovid-19OkullartatilOkullartatilmiWuhançinAvrupaİstanbulSondakikaHaberlerİzmitDilovasıDaricaMarmaraSağlıkAsayişDerslerReceptayyiperdoğanBakanselçukFahrettinkocaBakanönemliAçıklama
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebzeli Çocukların Sinema Keyfi Gebzeli Çocukların Sinema Keyfi
Gebze'de ay ışığın'da sinema etkinliği başladı Gebze'de ay ışığın'da sinema etkinliği başladı
Ay Işığında Sinema Akşamları Başlıyor Ay Işığında Sinema Akşamları Başlıyor
'Sultan Fatih, adaletle hükmetti!' 'Sultan Fatih, adaletle hükmetti!'
Canların can verdiği Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ni gezdiniz mi? Canların can verdiği Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ni...
Kocaeli’nin Gezici Kütüphanesi var Kocaeli’nin Gezici Kütüphanesi var
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Gebzeli Çocukların Sinema Keyfi
Eskihisar Ay Işığında Sinema Akşamları, Gebzeli sinemaseverleri tarihi kalede buluşturuyor. Başkan Büyükgöz,...

Haberi Oku