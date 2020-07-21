Gebze’de Ayasofya Konulu Resim Yarışması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı kararnameyle halkın ibadetine açılan İstanbul’daki Ayasofya Camii’nde 24 Temmuz Cuma günü ilk namaz eda edilecek. Gebze Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından Ayasofya ana temalı bir resim yarışması düzenleniyor. 21 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında başvuruların alınacağı yarışmada katılımcılar; Ayasofya Cami ve Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya Camii ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Ayasofya Camii ve Kudüs alt dallarında eser verebilecek. Yetişkinlerde birinciye 3bin, ikinciye 2 bin ve üçüncüye bin lira; çocuk katılımcılarda birinciye 2 bin, ikinciye bin, üçüncüye ise 500 Lira ödül verileceği yarışmaya ilişkin bilgi 0262 6443378 numaralı telefondan alınabilir.