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KÜLTÜR VE SANAT:
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Gebzeli Çocukların Sinema Keyfi

Eskihisar Ay Işığında Sinema Akşamları, Gebzeli sinemaseverleri tarihi kalede buluşturuyor. Başkan Büyükgöz, pazar akşamı Gebzeli çocuklarla birlikte animasyon filmi Rafadan Tayfa Göbeklitepe’yi izledi

Gebzeli Çocukların Sinema Keyfi

20 Temmuz 2020 Pazartesi 12:26

Gebze’de açık havada sinema keyfi devam ediyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde Tarihi Eskihisar Kalesi’nde başlatılan Ay Işığında Sinema Akşamları tüm hızıyla devam ediyor. 17-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen sinema akşamlarında Gebzeliler aileleriyle birlikte eşsiz deniz manzarasına karşı vizyon filmlerini keyifle izliyor.

SOSYAL MESAFE VE HİJYEN

Gösterimde olduğu sürece binlerce sinema severin beğenisini kazanan vizyon filmlerin yanı sıra çocuklar için de animasyon filmler de Ay Işığı Sinema Akşamlarında gösteriliyor. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına riayet edilerek düzenlenen sinema akşamlarında Pazar günü tarihi kale çocuklara tahsis edildi.

TARİHİ KALE ÇOCUKLARA AYRILDI 

Çocukların beğenerek takip ettiği çizgi film kahramanı Rafadan Tayfa’nın maceralarını konu alan Rafadan Tayfa Göbeklitepe pazar akşamı Gebzeli çocukları ve ailelerini tarihi kalede buluşturdu. Çocukları bu güzel etkinlikte yalnız bırakmayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Rafadan Tayfa Göbeklitepe animasyon filmini onlarla birlikte izledi. Film öncesi çocuklar ve aileleriyle birlikte bir süre sohbet eden Başkan Büyükgöz, çocuklar ve gençler için yeni kültür etkinlikleri düzenleyeceklerini söyledi.



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