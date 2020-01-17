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KÜLTÜR VE SANAT:
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Gebzelilerden Alişan Kapaklıkaya’ya yoğun ilgi

Gebze Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Alişan Kapaklıkaya “Mutlu Aile Mutlu Çocuk” konulu konferansıyla Gebzelilerle bir araya geldi.

Gebzelilerden Alişan Kapaklıkaya'ya yoğun ilgi

17 Ocak 2020 Cuma 11:42

Gebze Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Alişan Kapaklıkaya “Mutlu Aile Mutlu Çocuk” konulu konferansıyla Gebzelilerle bir araya geldi. Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşene konferansa Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik ve çok sayıda Gebzeli katıldı.

BIRAKIN İSTEDİKLERİNİ YAPSINLAR

Yazar Alişan Kapaklıkaya konferansında, “Çocuklarınıza bağırmayın. Onlarla iletişim kurmaya onları anlamaya çalışın. Çocuğunuzun ne istediğini bilin, onu dinleyin. En önemlisi kıymetini bilin. Benim kızımın ne diplomaları vardı hiç birinin bir anlamı kalmadı. Tabiki çocuklarınızın geleceği için endişeleniyorsunuz, en iyisi olmasını istiyorsunuz. Peki istediğiniz şeyin gerçekten onun için en iyisi olduğundan emin misiniz? Bırakın çocuklarınız kendi hayatlarını yaşasın, ne istiyorlarsa onu yapsınlar. Çocuk sizden ne görüyorsa onu yapar” ifadelerini kullandı.

OKURLARI İÇİN KİTAPLARINI İMZALADI

Alişan Kapaklıkaya konferansında okuyucuları için kitaplarını da imzaladı. Fuaye alanında açılan standa kitaplarını imzalayan Kapaklıkaya ”Eskimiş kitapları görünce çok seviniyorum. Kitapların canını çıkarın” dedi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de kendilerini kırmayıp konferansa gelen Alişan Kapaklıkaya’ya teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu. 

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