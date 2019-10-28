Gençlik festivalinde, kardeşlik halayı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ıncı yılı için düzenlenen ‘’Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivali’’ 2. gününde uluslararası öğrencilerinin gösterilerine ev sahipliği yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ıncı yılı kutlamalarına coşku ve anlam katmak için düzenlendiği ‘’Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivali’’ Uluslararası Fuar Merkezi’nde devam ediyor. Gençlik Festivalinin 2. ününe uluslararası öğrencilerin gösterileri damga vurdu.

FESTİVALDE EĞLENCE DOLU 2. GÜN

Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivali’nin ikinci gününde de önemli etkinlikler düzenlendi. Binlerce genç, festival için Uluslararası Fuar Merkezi’ne akın etti. Gençler kendileri için hazırlanan Sanal Gerçeklik Uygulamaları, Play Station, Dijital Etkinlikler, Gösteri ve Showlar, Sportif Etkinlikler ve Eğlenceli Oyunlara katılarak eğlenceli zaman geçirdi. Etkinliklerin yanı sıra sosyal medya fenomenlerinin katıldığı söyleşiler gençlere ilham kaynağı oldu.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER ‘KARDEŞLİK HALAYI’

‘’Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivali’’ 2. gününde Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi’nde eğitim gören uluslararası öğrenciler alternatif sahnede gösterilerini sergiledi. Moğolistan’dan Timur, Ruanda’dan Yusufu Twagirimana, Kamerun’dan Jordi, Hindistan’dan Hamdah Valiyaparampath Maliyekkal gençlik festivalinde şarkıları seslendirdiler. Suudi Arabistan’dan gelen Amarr Sirajullah Qurban’ın robot dansı ayakta alkışlandı. Şarkı performanslarının ardından Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Gürcistan, Yemen, Özbekistan ve Afrika Birliği dans grubu yöresel dans gösterilerini sergiledi. Programın sonunda 30 yabancı öğrenci birlik beraberlik mesajlarını, seslendirdikleri düet ile dünyaya duyurdu. Program uluslararası öğrencilerin ‘kardeşlik halayı’ ile son buldu.

YEMEK YEME YARIŞMASI

Uluslararası öğrencilerin ardından gençler KOMEK tarafından düzenlenen yarışmalara katıldı. Kocaeli’nin yöresel lezzetleri olan Mancarlı pide ve pişmaniye yeme yarışması gençlerin ilgisini çekti. 12 genç rakiplerinden daha fazla mancarlı pide ve pişmaniye yemek için yarıştı. Yarışmanın sonunda birinci olan gençlere hediye taktim edildi.

4 GÜN DEVAM EDECEK FESTİVALDE YOK YOK

‘’Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivali’’ , İzmit Milli İrade Meydanı, Uluslararası Fuar Merkezi, Seka Uçurtma Tepesi ve Kent Meydanı başta olmak üzere birçok merkezde düzenlenecek. Dört gün sürecek festivalde gençler için Uluslararası Fuar Merkezi’nde bir dizi etkinlik planlaması yapıldı. Planlanan etkinlikler arasında gençlerin ilgisini çekebilecek birçok hazırlık yapıldı. Festival boyunca Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi gibi birçok kurum ve kuruluş kurdukları stantlar ile festivalde yer alacak.























