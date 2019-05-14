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GİRİB, Giresunluları iftar yemeğinde buluşturdu!

Giresun iş adamları ve bürokratları derneği GİRİB, istişare kurulu üyeleri, Giresunlu Sivil Toplum Kuruluşu başkanları ile iftar yemeğinde buluştu.

GİRİB, Giresunluları iftar yemeğinde buluşturdu!

14 Mayıs 2019 Salı 14:35

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GİRİB’in 13 Mayıs Pazartesi akşamı Merkez Mezarlığı karşısı Gökçe Plaza'daki yerinde düzenlediği iftar programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç, GİRİB İstişare Kurulu üyesi ve Araştırmacı Gazeteci İsmail Kahraman, İHH Gebze Bölge temsilcisi ve çok sayıda davetli katılım gösterdi. Aynı sofra etrafında hoş bir sohbet eşliğinde gerçekleştirilen iftarın ardından konuşmalar yapıldı.



‘’HEMŞERİLERİMİZLE AYNI SOFRADA OTURMAK GURURLANDIRIYOR’’

İftar yemeğinde konuşan Giresun iş adamları ve bürokratları derneği başkanı Kemal Tokmak, davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür ederek, ‘’Giresunlularla 3 yıl içerisinde bir salonu GİRİB üyesiyle doldurduk. Bu kadar çok hemşerimizi üyemiz olarak aynı sofra etrafında buluşturmak bizi gururlandırıyor. Hemşerilerimiz ülkenin farklı yerlerine dağıldığında GİRİB benim Sivil Toplum Kuruluşum demeli. Sizlerle bu iftarda buluşmaktan mutluluk duyduğumu belirtiyor, hayırlı Ramazanlar diliyorum’’ dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, GİRİB İstişare Kurulu üyesi ve Araştırmacı Gazeteci İsmail Kahraman ve Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç’da kısa birer konuşma yaparak herkese hayırlı ramazanlar dilediler.


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