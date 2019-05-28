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KÜLTÜR VE SANAT:
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Güzel Sanatlardan Etkileyici Sergi

Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğrencilerinin hazırlamış olduğu yıl sonu sergisi “Gazete” adlı performansıyla dikkat çekti.

Güzel Sanatlardan Etkileyici Sergi

28 Mayıs 2019 Salı 12:17

Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümünün hazırlamış olduğu 19. Yılsonu Resim Sergisi, İzmit Belediyesi Sanat Galerisi’nde açıldı. Her yıl müzik eşliğinde yapılan ve bu yıl “Gazete” adlı performans ile açılışı gerçekleşen sergiye İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ercan Yamen, Okul Müdürü Celal İşçi, öğretmen, öğrenci ve sanatseverler katıldı. 31 Mayıs tarihine kadar açık olacak sergide bütün öğrencilerin yıl içinde yapmış olduğu eserler yer aldı. Serginin açılış kurdelesini kesen İl Müdür vekili Ercan Yamen, tüm öğrencileri tebrik etti, başarılarının devamını diledi.  Daha sonra sergi gezildi.



BİR ÜST ÖĞRENİME HAZIRLAR

Okulun gelenekselleşen yıl sonu sergisinde, görsel sanatlar öğretmenleri Besim Özdemir, Birgül Taşören, Emine Sözer, Yusuf Kaya, Mahbup Aldığ ve Sibel Talas rehberliğinde öğrencilerin ortaya koydukları çalışmalar sanatseverlerle buluştu.  Bu eğitim döneminde resim sınıfı öğrencilerinin atölyelerinde; iki boyutlu sanat atölye, üç boyutlu sanat atölye ve desenlerle meydana gelen ve son derece başarılı çalışmalar dikkat çekti.  Bu performans ise öğrencilerin bir üst öğretim kurumuna hazır olduklarının bir göstergesiydi.






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