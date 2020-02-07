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KÜLTÜR VE SANAT:
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Hafta sonu üç tiyatro

Çayırova Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında hafta sonu iki çocuk ve bir de yetişkin tiyatrosunu izleyicileriyle buluşturacak.

Hafta sonu üç tiyatro

07 Şubat 2020 Cuma 11:47

Yarıyıl tatilinde çocuklara özel birçok etkinliği geride bırakan ve Şubat ayı etkinlik takviminde yine çocuklara özel etkinlikleri devam ettiren Çayırova Belediyesi, 08 Şubat Cumartesi günü Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde 13.00 ve 15.00 saatlerinde 2 seans olarak “Ayşecik” adlı çocuk tiyatrosunu minik izleyicilerine sunacak. Hafta sonu programında 09 Şubat Pazar günü de Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde 13.00 ve 15.00 saatlerinde “Kurnaz Tilki” adlı tiyatroyu çocuklarla buluşturacak olan Çayırova Belediyesi, eğlendirici olduğu kadar eğitici ve öğüt verici olan tiyatro gösterimlerine her ay devam edecek.

 

Çocuklara özel tiyatroların yanı sıra yetişkinlere de “Tozkoparan” adlı tiyatroyu 09 Şubat Pazar günü de Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde saat 19.30’da sunacak olan belediye, hafta sonu programını 3 farklı tiyatro gösterimi ile noktalayacak.

 

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