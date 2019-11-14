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KÜLTÜR VE SANAT:
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Hatice Kübra Tongar Gebze’ye Geliyor

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Hatice Kübra Tongar “Çocuklarla İtişmeyelim-İletişelim” konulu konferansıyla Gebzelilerle buluşacak.

Hatice Kübra Tongar Gebze'ye Geliyor

14 Kasım 2019 Perşembe 13:16

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Hatice Kübra Tongar “Çocuklarla İtişmeyelim-İletişelim” konulu konferansıyla Gebzelilerle buluşacak. Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşecek konferansta Hatice Kübra Tongar Gebzeli ailelere çocuklarla sağlıklı iletişim kurmanın yolarını anlatacak. 16 Kasım Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak programa tüm Gebzeliler davetli.

HAFTA SONU ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL ETKİNLİKLER GKM’DE

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri hafta sonu çocuk etkinlikleriyle devem edecek. Çocukların hafta sonlarını dolu dolu geçirmeleri için hazırlanan kültür-sanat etkinlikleri kapsamında 16 Kasım Cumartesi saat 12.00 ve 15.00’de “Kitapçı Dede” çocuk tiyatrosu sahnelenecek. 17 Kasım Pazar günü de saat 12.00 ve 15.00’de “Eyvah Ayılar Küçüldü” isimli çocuk sineması gösterimi gerçekleşecek. Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşecek olan programlara tüm çocuklar davetli.


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