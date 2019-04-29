Haydi Kocaeli, Araçta Sinema Keyfine!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olan 11. Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl bir ilke sahne olacak. Fuar alanının otoparkına kurulacak 5 metrelik dev platformda, araçta sinema keyfi yaşanacak.

ÇAY İÇİP, FİLM İZLEYECEKLER

Araçlarıyla Uluslararası Fuar Merkezi’nin İtfaiye tarafındaki otoparkına gelen Kocaelililer, 30 Nisan Salı akşamı saat 20.30’da Yeşilçam’ın klasiklerinden Süt Kardeşler filmini izleyecek. Otomobilleriyle otopark alanına gelenler, radyolarını verilecek frekansa ayarlayacak ve araçta film izleme keyfini yaşayacak. Alana gelenlere Büyükşehir tarafından ücretsiz çay ikramı da yapılacak. Program kapsamında 3 Mayıs Cuma akşamı saat 20.30’da ise ‘’Her Çocuk Özeldir’’ filminin gösterimi yapılacak. Misafirlerimiz araç içerisinde sinema keyfini doyasıya yaşarken, ücretsiz ikram edilen çaylarını yudumlayıp, günün yorgunluğunu atacak.