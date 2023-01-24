KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hereke Kalesi'ne "etnografya müzesi" yapılacak

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Hereke Kalemizin restorasyonunu tamamladık. Orada kapalı iki nokta var. Birini etnografya müzesi şeklinde düşünüyoruz. Arkadaşlarımız proje üzerinde çalışıyor. Orası da bir yaşayan müze olacak" dedi.

Hereke Kalesi'ne

24 Ocak 2023 Salı 13:49

 Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Avcılar Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Nejdet Şengül’ü tebrik eden Başkan Söğüt, "Kısa süre önce kongrenizi gerçekleştirdiniz. Uzun yıllardır dernek başkanlığı görevini yürüten Recep Kan, görevi sizlere devretti. Sizlerin de bu görevi en iyi şekilde yürüteceğinize inanıyorum" dedi. Başkan Söğüt, yeni başkan Şengül’e plaket takdim etti. 
   
 "Taşköprü Kültür Evi yapacağız" 
 Başkan Söğüt daha sonra Körfez Taşköprülüler Derneği’ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Ceyhun Atik ve üyeler ile bir araya gelen Söğüt, sivil toplum kuruşlarının bu kentin önemli değerlerinden biri olduğunun altını çizerek, "Körfez’in güzelliklerine, kültürüne ve tarihine dair tüm değerlerine dönük atılacak adımlarda derneklerimizle birlikte adım atıyoruz ve atmaya da devam edeceğiz. Taşköprü kültürü, bu kent için gerçekten önemli bir kültürel değer. Sizler de bu değeri gelecek nesillere aktarmak için çok sayıda çalışma yapıyorsunuz. Nesillerimizin bu kültürel mirasla büyümesi, Anadolu kültürünü, Taşköprü kültürünü tanımasını için sizlerle birlikte Körfezli çocuklarımıza ve gençlerimize dönük proje üretmeye devam edeceğiz. Taşköprü Kültür Evi’de bunlardan bir tanesi. Projemizi hazırladık. Gerekli altlıkları da oluşturduğumuzda hızlıca ihalesini gerçekleştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu. 
   
 "Yaşayan bir müze olacak" 
 Hereke Kalesi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarının tamamlandığını da belirten Söğüt, "Orada kapalı iki nokta var. Birini etnografya müzesi şeklinde düşünüyoruz. Arkadaşlarımız proje üzerinde çalışıyor. Orası da bir yaşayan müze olacak. Ayrıca Hereke Halısı için atölye ve müze çalışmamız var. Amacımız, tüm değerlerimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak" şeklinde konuştu. 
 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
HerekeHalı
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze'nin yeni hükümet konağını belirleyecek projede ödüller sahiplerini buldu Gebze'nin yeni hükümet konağını belirleyecek...
Nuh Aleyhisselam'ın hayatını anlatan ilk belgeselin çekimleri tamamladı Nuh Aleyhisselam'ın hayatını anlatan ilk belgeselin...
Kültür ve sanat bu merkezde yaşayacak Kültür ve sanat bu merkezde yaşayacak
İlk kez Kocaeli'de sergilenen oyun sanatseverden tam not aldı İlk kez Kocaeli'de sergilenen oyun sanatseverden...
Prof. Dr. İlber Ortaylı: “Kim ki gençlere sahiptir, geleceğe sahiptir ve bu en önemli olaydır” Prof. Dr. İlber Ortaylı: “Kim ki gençlere sahiptir,...
Tiyatro Oyun İstasyonu “KADI” adlı oyunu ile 16 Ocak Pazartesi Gala özel Gösterimi ile kentin tüm tiyatroseverlerini sahnesinde ağırladı… Tiyatro Oyun İstasyonu “KADI” adlı oyunu ile...
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Gebze'nin yeni hükümet konağını belirleyecek...
Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Gebze Hükümet Konağı Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışması'nda...

Haberi Oku