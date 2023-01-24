Hereke Kalesi'ne

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Avcılar Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Nejdet Şengül’ü tebrik eden Başkan Söğüt, "Kısa süre önce kongrenizi gerçekleştirdiniz. Uzun yıllardır dernek başkanlığı görevini yürüten Recep Kan, görevi sizlere devretti. Sizlerin de bu görevi en iyi şekilde yürüteceğinize inanıyorum" dedi. Başkan Söğüt, yeni başkan Şengül’e plaket takdim etti.

"Taşköprü Kültür Evi yapacağız"

Başkan Söğüt daha sonra Körfez Taşköprülüler Derneği’ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Ceyhun Atik ve üyeler ile bir araya gelen Söğüt, sivil toplum kuruşlarının bu kentin önemli değerlerinden biri olduğunun altını çizerek, "Körfez’in güzelliklerine, kültürüne ve tarihine dair tüm değerlerine dönük atılacak adımlarda derneklerimizle birlikte adım atıyoruz ve atmaya da devam edeceğiz. Taşköprü kültürü, bu kent için gerçekten önemli bir kültürel değer. Sizler de bu değeri gelecek nesillere aktarmak için çok sayıda çalışma yapıyorsunuz. Nesillerimizin bu kültürel mirasla büyümesi, Anadolu kültürünü, Taşköprü kültürünü tanımasını için sizlerle birlikte Körfezli çocuklarımıza ve gençlerimize dönük proje üretmeye devam edeceğiz. Taşköprü Kültür Evi’de bunlardan bir tanesi. Projemizi hazırladık. Gerekli altlıkları da oluşturduğumuzda hızlıca ihalesini gerçekleştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

"Yaşayan bir müze olacak"

Hereke Kalesi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarının tamamlandığını da belirten Söğüt, "Orada kapalı iki nokta var. Birini etnografya müzesi şeklinde düşünüyoruz. Arkadaşlarımız proje üzerinde çalışıyor. Orası da bir yaşayan müze olacak. Ayrıca Hereke Halısı için atölye ve müze çalışmamız var. Amacımız, tüm değerlerimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak" şeklinde konuştu.

İHA