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KÜLTÜR VE SANAT:
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İKTAV Araştırma Merkezi Kütüphanemize Yapılan Ziyaret

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın bugünkü facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz..

İKTAV Araştırma Merkezi Kütüphanemize Yapılan Ziyaret

28 Şubat 2021 Pazar 20:26

 İKTAV Araştırma Merkezi www.iktav.com Kütüphanemize Ak Parti kadın kolları başkanı tarafından yapılan ziyaret ile ilgili Gebze gazetesin de yayınlanan haberi sizlerle paylaşıyoruz. Ak Parti Gebze kadın kolları başkanı olan Şenay hanım daha önce çalıştığı Koşukavak turla yurtdışı belgesel çekimlerinde devri alem belgesel programımıza www.devrialem.tv ye rehberlik te yapmıştı. Kültür insanı Şenay Önder hanıma ziyaretinden dolayı teşekkür ediyoruz Şenay harımla Gebze ve Kocaeli de tarih ve kültür turizminin nasıl gelişeceği üzerinde de görüş alış. Erişinde bulunduk
Gebze Gazetesinde Yayınlanan Haber
Ak Parti Gebze kadın kolları başkanı Şenay Önder
İktav Arsştırma Merkezi kütüphanemizi ziyaret ederek Kocaeli kitapları,Kocaeli basın tarihi ve gazete manşetleri ile deprem gerçeği sergimizi gezerek kütüphanemiz ve Gebze Gazetesi kurucusu ve devri alem belgesel program yönetmeni İsmail Kahramandan bilgi aldı .
Deprem`in Canlı Şahidi
Şenay Önder 17 Ağustos Marmara depremini Gebze de yaşadıklarımı deprem gecesi yerin altından gelen korkunç sesler ve sarsıntıyı hiç unutamadığını deprem olmaya başladığın da binayı terk edip güvenli alanlarda toplanmaya başladıklarını açıkladı
Deprem den sonra yaşananlar İstanbul’un hemen yanı başındaki Gebzeden devlet yetkililerinin günlerce haber alamadığını açıklayarak bugün devlet ve hükümetin depremler başta olmak üzere doğal afetlere anında müdehale ettiğini söyledi.
İktav Kütüphanesi Hakkında Bilgi Verdik
Kültür bakanlığı kütüphaneler genel müdürlüğünün olurların ile kurulan Kocaeli bölgesinin ilk özel araştırma Kütüphanesi özelliğin deki İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com kütüphanesindeki Kitaplar ve belgesel arşivleri ile ilgili Şenay Öndere bilgi veren kütüphane ve Gebze Gazetesi kurucusu İsmail kahraman kütüphanedeki kaynak eser arşiv ve belgelerin tarih ve kültür araştırmacıları ile akademisyenlere açık olduğunu kütüphanenin vakıf haline getirildiğini sözlerine ekledi
İktav araştırma Merkezi Kütüphanesi ile ilgili TRT tarafından daha önce yapılan haberi sizlerle paylaşıyoruz
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Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın 2 yıl önceki facebook paylaşımı..Özbekistan...

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