İKTAV Araştırma Merkezi Kütüphanemize Yapılan Ziyaret

İKTAV Araştırma Merkezi

Kütüphanemize Ak Parti kadın kolları başkanı tarafından yapılan ziyaret ile ilgili Gebze gazetesin de yayınlanan haberi sizlerle paylaşıyoruz. Ak Parti Gebze kadın kolları başkanı olan Şenay hanım daha önce çalıştığı Koşukavak turla yurtdışı belgesel çekimlerinde devri alem belgesel programımıza

ye rehberlik te yapmıştı. Kültür insanı Şenay Önder hanıma ziyaretinden dolayı teşekkür ediyoruz Şenay harımla Gebze ve Kocaeli de tarih ve kültür turizminin nasıl gelişeceği üzerinde de görüş alış. Erişinde bulunduk

Gebze Gazetesinde Yayınlanan Haber Ak Parti Gebze kadın kolları başkanı Şenay Önder İktav Arsştırma Merkezi kütüphanemizi ziyaret ederek Kocaeli kitapları,Kocaeli basın tarihi ve gazete manşetleri ile deprem gerçeği sergimizi gezerek kütüphanemiz ve Gebze Gazetesi kurucusu ve devri alem belgesel program yönetmeni İsmail Kahramandan bilgi aldı .

Deprem`in Canlı Şahidi Şenay Önder 17 Ağustos Marmara depremini Gebze de yaşadıklarımı deprem gecesi yerin altından gelen korkunç sesler ve sarsıntıyı hiç unutamadığını deprem olmaya başladığın da binayı terk edip güvenli alanlarda toplanmaya başladıklarını açıkladı Deprem den sonra yaşananlar İstanbul’un hemen yanı başındaki Gebzeden devlet yetkililerinin günlerce haber alamadığını açıklayarak bugün devlet ve hükümetin depremler başta olmak üzere doğal afetlere anında müdehale ettiğini söyledi.