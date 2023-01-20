banner877
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İlk kez Kocaeli'de sergilenen oyun sanatseverden tam not aldı

Kocaeli Büyükşehir Şehir Tiyatroları’nın Arzu Bigat Baril yönetmenliğinde sahneye koyduğu Masanın Altında oyunu ilk kez sanatseverlerle buluştu. Çok beğenilen oyun, dakikalarca ayakta alkışlandı.

İlk kez Kocaeli'de sergilenen oyun sanatseverden tam not aldı

20 Ocak 2023 Cuma 13:39

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Arzu Bigat Baril yönetmenliğinde sahneye konulan "Masanın Altında" oyununu ilk kez sanatseverlerle buluşturdu. Roland Topor’un yazdığı iki perdelik Masanın Altında oyununun ilk gösterimi SDKM Oda Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi. Oyun, izleyenlerden tam not aldı. Çok beğenilen oyun, dakikalarca ayakta alkışlandı. 
 
  Oyunun konusu 
  Çevirmenlik yaparak geçimini sağlayan Florence, ek gelir elde etmek için, yaşadığı evdeki çalışma masasının altını ayakkabı tamirciliği yapan bir göçmene kiralamıştır. Zaman geçtikçe, "Kiracı kiracısı" olan Dragomir ile Florence arasındaki bağ güçlenmeye ve Florence’in hayatı değişmeye başlar. Kara mizah türündeki oyun, sınıf farklılıklarına getirdiği eleştirinin yanı sıra göçmenlik kavramına da alışılmadık bir perspektiften bakarken, giderek küçülen ve yalnızlaşan bireyin sıkışmışlığını, kadın-erkek ekseninde anlatıyor. Herkese keyifli anlar yaşatan Masanın Altında adlı oyunun kadrosunu ise Seçil Mutlu, Ozan Şahin, Nursel Çeliktürk, Emre Işık ve Cüneyt Gürbüz oluşturuyor. 
 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliTahir BüyükakınZinnur BüyükgözSeddar YavuzGebzeVali
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Prof. Dr. İlber Ortaylı: “Kim ki gençlere sahiptir, geleceğe sahiptir ve bu en önemli olaydır” Prof. Dr. İlber Ortaylı: “Kim ki gençlere sahiptir,...
Tiyatro Oyun İstasyonu “KADI” adlı oyunu ile 16 Ocak Pazartesi Gala özel Gösterimi ile kentin tüm tiyatroseverlerini sahnesinde ağırladı… Tiyatro Oyun İstasyonu “KADI” adlı oyunu ile...
Özel bireylere dijital medya eğitimi verildi Özel bireylere dijital medya eğitimi verildi
Mahşer-i Cümbüş ve Sakiler grubunun gösterileri unutulmaz anlar yaşattı Mahşer-i Cümbüş ve Sakiler grubunun gösterileri...
Kemal Kılıçdaroğlu, Leyla Atakan'ın adının yaşatılacağı şehir kütüphanesinin açılışı için Kocaeli'ye gelecek Kemal Kılıçdaroğlu, Leyla Atakan'ın adının...
Konservatuvar öğrencisinden yurt dışında önemli başarı Konservatuvar öğrencisinden yurt dışında önemli...
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Prof. Dr. İlber Ortaylı: “Kim ki gençlere...
İzmit Belediyesi Atatürk’ün İzmit ziyaretinin 100. Yılı ve Basın Onur Günü vesilesiyle duayen tarihçi...

Haberi Oku