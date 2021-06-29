İskoliye Sanat geceleri başlıyor

Darıca Belediyesi, ilçedeki kültür sanat alanında önemli bir eksikliği gidermek için Başkan Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla İskoliye Sanat Akademisi projesini hayata geçirmişti. Daha önce restore edilen İskoliye Mektebi, aslına uygun olarak yeniden eğitime kazandırılmış ve İskoliye Sanat Akademisi olarak hizmete açılmıştı. Gitar, ney, bağlama, piyano, tiyatro ve drama gibi 9 farklı branşta eğitim veren İskoliye Sanat Akademisi kısa sürede Darıcalıların kültür sanat alanındaki adresi oldu. 7’den 77’ye herkese kültür sanatı sevdiren İskoliye Sanat Akademisi’nde herkes ilgi alanına göre eğitim alabiliyor.

KURSİYERLER HÜNERLERİNİ SERGİLEYECEK

Yıl boyunca eğitim alan kursiyerler Darıca Belediyesi tarafından düzenlenecek İskoliye Sanat Geceleri’nde hünerlerini sergileyecek. İskoliye Sanat Akademisi’nin bahçesinde düzenlenecek Sanat Geceleri, 30 Haziran Çarşamba günü saat 20.30’da özel öğrencilerin sahneleyeceği özel gösteri ile start alacak. 1 Temmuz Perşembe günü saat 20.30’da tiyatro gösterisi ile devam edecek etkinlikte 2 Temmuz Cuma günü saat 20.30’da Türk Sanat Müziği Korosu sahne alacak. 3 Temmuz Cumartesi saat 20.30’da ise final gecesiyle Darıcalılar kültür sanata doyacak.

BIYIK: “KÜLTÜR SANAT ŞEHRİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Darıca’nın gerçek anlamıyla bir kültür sanat şehri olması için çalıştıklarını kaydeden ve Darıcalıları İskoliye Sanat Geceleri etkinliğine davet eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ilçemizin gerçek anlamıyla bir kültür sanat şehri olması için canla başla çalışıyoruz. İskoliye Mektebi’ni bu amaçla Sanat Akademisi’ne dönüştürdük ve genç yaşlı, kadın erkek, 7’den 77’ye herkesin kültür sanatla buluşmasını sağladık. İskoliye Sanat Geceleri’nde Darıca’nın çocukları, gençleri sahne alacak. Bizim kendi vatandaşlarımız hünerlerini sergileyecek. Tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Gelin hep birlikte bizim çocuklarımızı, bizim evlatlarımızı izleyip alkışlayalım” diye konuştu.