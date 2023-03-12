İstiklal Marşı’nın Kabulünün 102’Nci Yıl Dönümünde Mehmet Akif Ersoy Anıldı

İstanbul Valiliği, İstiklal Marşı’nın kabulünün 102’nci yıl dönümünde Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un Edirnekapı Mezarlığında bulunan kabri başında anma programı düzenlendi. Programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Akın Gürhan, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, mülki ve askeri yetkililer ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başta Milli Şair Mehmet Akif Ersoy olmak üzere tüm şehitler için Kuran-ı Kerim okundu. Okunan Kuran-ı Kerim’in ardından İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş dua etti. Dua sonrası Vali Yerlikaya ve programa katılanlar Mehmet Akif Ersoy’un kabrine karanfil bıraktı.







İHA