banner890
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İstiklal Marşı’nın Kabulünün 102’Nci Yıl Dönümünde Mehmet Akif Ersoy Anıldı

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nın kabulünün 102’nci yıl dönümünde kabri başında anıldı.

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 102'Nci Yıl Dönümünde Mehmet Akif Ersoy Anıldı

12 Mart 2023 Pazar 12:13

  İstanbul Valiliği, İstiklal Marşı’nın kabulünün 102’nci yıl dönümünde Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un Edirnekapı Mezarlığında bulunan kabri başında anma programı düzenlendi. Programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Akın Gürhan, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, mülki ve askeri yetkililer ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. 
 
  Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi 
  Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başta Milli Şair Mehmet Akif Ersoy olmak üzere tüm şehitler için Kuran-ı Kerim okundu. Okunan Kuran-ı Kerim’in ardından İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş dua etti. Dua sonrası Vali Yerlikaya ve programa katılanlar Mehmet Akif Ersoy’un kabrine karanfil bıraktı. 
 



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Istiklal Marşı
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Depremzede Çocuklar Tiyatro Sanatçıları Sayesinde Moral Buluyor Depremzede Çocuklar Tiyatro Sanatçıları Sayesinde...
Haluk Levent'ten eksi 10 derecedeki konserinde yürekleri ısıtan davranış Haluk Levent'ten eksi 10 derecedeki konserinde yürekleri...
Ünlü musiki Amir Ateş'e unutulmaz vefa gecesi Ünlü musiki Amir Ateş'e unutulmaz vefa gecesi
Kar-fest’23 unutulmaz anlar yaşatacak Kar-fest’23 unutulmaz anlar yaşatacak
Körfez'de türkü gecesi Körfez'de türkü gecesi
Anadolu Ateşi bu kez Kocaeli'de yandı Anadolu Ateşi bu kez Kocaeli'de yandı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

Depremzede Çocuklar Tiyatro Sanatçıları Sayesinde...
İzmit'ten deprem bölgesine giden gönüllü tiyatro sanatçıları, çeşitli oyunlar ve gösterilerle depremzede...

Haberi Oku