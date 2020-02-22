banner462
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Karambol tiyatro oyunu Gebze’de sahne aldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın da katıldığı ‘Karambol’ isimli tiyatro oyunu, seyircilere kahkaha dolu bir akşam yaşattı.

Karambol tiyatro oyunu Gebze'de sahne aldı

22 Şubat 2020 Cumartesi 15:27

 Murat Kaçmaz’ın yazarı olduğu Tahsin Macir’in yönettiği ‘Karambol’ isimli tiyatro oyunu Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın da izlediği tiyatro oyunu, seyircilere keyifli bir akşam yaşattı. Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenen tiyatro oyunu izleyenleri bol bol güldürdü.

 

BAŞKAN BÜYÜKAKIN TEBRİK ETTİ

Bir aile komedisi olan ‘Karambol’ tiyatro oyununda Murat Kaçmaz, Bahar Türkoğlu, Gözde Gürel, Murat Kaya, Rıfat Kanpara, Murat Atan, Sedat Kocebey, Tahsin Macit, Celil Cinemre ve Burcu Özüm Şepik rol alıyor. Oyun sonunda Başkan Büyükakın, oyuncuları sergiledikleri performans ve keyifli bir tiyatro oyunu sergilemeleri sebebiyle tebrik etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
TiyaroGebzeKocaelKarambol Oyunu
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dilovası İmam Şafii Camisi’nin temeli atıldı Dilovası İmam Şafii Camisi’nin temeli atıldı
Hatice Kübra Tongar Gebzelilerle buluştu Hatice Kübra Tongar Gebzelilerle buluştu
Millet Kütüphanesi Açılıyor Millet Kütüphanesi Açılıyor
Müzede ‘Seramiğin Öyküsü’ konuşulacak Müzede ‘Seramiğin Öyküsü’ konuşulacak
Çayırova’da Ömer Karaoğlu Konseri﻿ Çayırova’da Ömer Karaoğlu Konseri﻿
Yazarlık Okulu’nda dersler başladı Yazarlık Okulu’nda dersler başladı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Dilovası İmam Şafii Camisi’nin temeli atıldı
Dilovası’nda 300 kişilik, İmam Şafii Camisi temeli yoğun katılımla atıldı

Haberi Oku