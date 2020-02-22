Karambol tiyatro oyunu Gebze’de sahne aldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın da katıldığı ‘Karambol’ isimli tiyatro oyunu, seyircilere kahkaha dolu bir akşam yaşattı.

Murat Kaçmaz’ın yazarı olduğu Tahsin Macir’in yönettiği ‘Karambol’ isimli tiyatro oyunu Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın da izlediği tiyatro oyunu, seyircilere keyifli bir akşam yaşattı. Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenen tiyatro oyunu izleyenleri bol bol güldürdü.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN TEBRİK ETTİ