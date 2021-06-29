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KÜLTÜR VE SANAT:
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Karamürsel'de "Osmanlı İmparatorluğu'nda Mimarlık Kültürü" fotoğraf sergisi açıldı

Karamürsel ilçesinde "Osmanlı İmparatorluğu'nda Mimarlık Kültürü" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Karamürsel'de

29 Haziran 2021 Salı 09:45

Çamlık Sanat Galerisi'nde düzenlenen sergi açılışında konuşan Hafız Selahattin Ergin Kültür Merkezi Derneği Başkanı Ümran Çeri, Mimar Sinan'ın, dünya sanat tarihinin doruk noktalarından biri olduğunu belirtti.

Mimar Sinan'ın, İstanbul'da şekillenen üslubunu, Mostar'dan Mekke'ye üç farklı coğrafyaya taşıdığını dile getiren Çeri, Sinan'ın bu özellikleriyle dünyanın en saygın kimliklerinden biri olduğunu kaydetti.

Mimar Sinan'ın bu özelliklerine rağmen yeterince tanınmadığını anlatan Çeri, "Sinan'ın mirasına saygıyı egemen kılmak, bir amacı da Mimar Sinan'ın simge değerinden yararlanarak tüm kültürel değerlere sahip çıkmaktır. Serginin bu anlamda katkı sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.

Mimar Sinan'a ait 26 eserinin fotoğrafının yer aldığı sergi, 5 Temmuz'a kadar ziyaret edilecek.



AA
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