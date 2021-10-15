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KARTEPE ÇOCUK KİTAPLARI FUARINI 50 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Kartepe Belediyesi tarafından ilk defa düzenlenen “Kartepe Çocuk Kitapları Fuarı” büyük ilgi gördü. Kartepenin yanı sıra çevre il ve ilçelerden bir çok yerden kitap fuarına gelen vatandaşlar yazarlar ve kitapları ile bir araya geldi.

KARTEPE ÇOCUK KİTAPLARI FUARINI 50 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

15 Ekim 2021 Cuma 11:14


Kartepe Belediyesi tarafından ilk defa düzenlenen “Kartepe Çocuk Kitapları Fuarı” büyük ilgi gördü. 01-10 Ekim tarihleri arasında kitap severlerin akın ettiği fuarı 50 bin kitap sever ziyaret etti. 10 gün boyunca açık olan kitap fuarında 55 stant da 60 yayın evi, 50 yazar Kartepelilerle buluştu. 


MİNİKLERİN KİTAP SEVGİSİ

Kartepeli minikler bu yıl ilk defa düzenlenen kitap fuarı öncesinde Kartepe Belediyesi tarafından dağıtılan kumbaralar da toplanan harçlıklarıyla sevdikleri kitapları aldılar. Düzenlenen kitap fuarı ziyaretçileri seneyi heyecanla beklediklerini dile getirerek, teşekkür ettiler. 


KATILAN HERKES MUTLU

Kartepe Çocuk Kitapları Fuarı’nın son gününde Kartepe Belediyesi fuarda yer alan yayınevlerini ziyaret ederek görüş ve önerileri alındı. Kitap fuarının kapanışında alkışlarla pasta kesilerek fuara katılan yayınevleri, fuarın ilk yılı olmasına rağmen, çok güzel organize edilmiştir. Kartepelilerin kitaba ilgisi çok iyidir. Satışlarımız gayet iyiydi. Ortaya hem kitap severleri hem yayınevlerini memnun eden güzel bir sonuç çıktı. Başta Belediye Başkanımız Sayın Av.M.Mustafa Kocaman ve ekibine teşekkürlerimizi sunarız.  


SENEYE DAHA KALABALIK

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Kartepemizde ilk defa çocuklarımıza yönelik bir kitap fuarı düzenledik. Buraya gelen yazar ve yayın evlerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu fuarı daha ilerilere taşıyacağız. Çocuklarımızı kitapla buluşturmak istediğimiz büyük ilgi gördü. Seneye inşallah, daha kalabalık daha büyük bir aile olacağız” açıklamasında bulundu.     


       

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