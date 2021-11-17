KARTEPE’DE MÜZE ÇALIŞMALARI HIZLANDI

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Derbent Etnografya ve Çerkes Müzeleriyle ilgili istişarelerde bulunmak için Kocaeli İl Kültür Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ve Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük'ü ziyaret etti.

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, ilçe genelinde yapılan yatırımları yakından takip ederken, kültür mirasımızın korunması ve kamuoyuna tanıtılması noktasında adımlar atmaya devam ediyor.

KOCAMAN’DAN ZİYARET

Başkan Kocaman, Derbent Mahallesi’nde bulunan Sultan II.Abdülhamid Han tarafından yaptırılan tarihi Hikmetiye Camii karşısında yapımına devam edilen Derbent Etnografya ve Uzuntarla Mahallesi’nde bulunan Çerkes Müzeleriyle ilgili Kocaeli İl Kültür Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ve Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük'ü ziyaret etti.

MÜZELER GEZİLDİ

Gerçekleşen ziyaret sonrasında Başkan Kocaman, Kocaeli İl Kültür Turizm Müdürü Taşdelen ve Kocaeli Müze Müdürü Gedük ile birlikte Kasr-ı Hümayun Saray Müzesi ve Kocaeli Etnografya Müzesinde incelemelerde bulundu. Burada sergilenen tarihi eserler hakkında bilgi alan Başkan Kocaman, Kartepe’de kurulacak olan müzelerle ilgili istişarede bulundu.

KÜLTÜREL VE TARİHİ ZENGİNLİMİZ

Kartepe’nin sadece sanayi ve turizmle sınırlı olmadığını zengin bir tarihi bir birikime de sahip olduğunu belirten Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Tarihi Hikmetiye Camimiz ile birlikte Kartepe yöremizi anlatan, tanıtan Etnografya Müzesi ve Çerkes Kültürünün yaşatılacağı Çerkes Müzemizin yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline getirmeyi planlıyoruz. İlçemize kültürel anlamda zenginlik katacak olan iki müzemizi kısa zamanda tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” açıklamasında bulundu.



































