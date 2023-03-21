KÜLTÜR VE SANAT:
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KARTEPELİ ÖĞRENCİLERİN EBRU SEVGİSİ

Kartepeli öğrenciler Kartepe Sanat Evi’nde sergilenen Ebruzen Hikmet Barutçugil’in eserlerinin yer aldığı sergiyi ziyaret ettiler.

KARTEPELİ ÖĞRENCİLERİN EBRU SEVGİSİ

21 Mart 2023 Salı 13:05

 

 

 

Kartepe Kent Meydanı’nda bulunan Kartepe Sanat Evi’nde Ebruzen ve insan hazinesi Hikmet Barutçugil'in eserleri büyük ilgi görüyor. Kartepe Anadolu Lisesi, Kültür ve Edebiyat Kulübü öğrencileri, Edebiyat Öğretmeni Mustafa Özgül rehberliğinde Barutçugil’in eserlerini yakından inceledi.

 

KENDİ ESERLERİNİ YAPTILAR

Ebruzen Hikmet Barutçugil’in Kartepe Sanat Evi’nde bulunan 64 eseri hakkında sergi görevlileri tarafından öğrencilere bilgi verildi. Özellikle barut tekniği kullanılarak yapılan eserler gençlerin dikkatini çekti. Ziyaret süresince öğrencilere uygulamalı olarak ebru eserleri hazırlamam imkanı da sunuldu.

 

KÜLTÜREL SANATLARIMIZA DEĞER VERİYORUZ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Kartepemize kazandırdığımız Sanat Evi’mize gösterilen ilgi memnuniyet vericidir. Tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla, bilimiyle, sporuyla, insanıyla bütünleşmiş Kartepelilik ruhuna sahip bir şehir inşa etmek için çalışıyoruz. Sanatla büyüyen bir nesil, daha üretken, daha mutlu ve yetenekli olacaktır” açıklamasında bulundu.







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