1 ay boyunca devam edecek olan kültür sanat günlerinde 2 adet çocuk sineması, 7 adet çocuk tiyatrosu, 2 adet yetişkin tiyatrosu, 7 adet sağlık semineri, 3 adet söyleşi ve birde konser Çayırova’lılarla buluşturulacak.
Kasım ayı kültür sanat takvimi
Çayırova Belediyesi’nin Kasım ayı kültür sanat etkinlik takvimi belli oldu. Çocuk tiyatrolarından yetişkin tiyatrolarına çocuk sineması, seminer, konferans, panel ve söyleşileri Kasım ayında Çayırova’lılarla buluşturacak olan belediye ,1 ay boyunca toplamda 22 farklı etkinlik gerçekleştirecek.
1 ay boyunca devam edecek olan kültür sanat günlerinde 2 adet çocuk sineması, 7 adet çocuk tiyatrosu, 2 adet yetişkin tiyatrosu, 7 adet sağlık semineri, 3 adet söyleşi ve birde konser Çayırova’lılarla buluşturulacak.