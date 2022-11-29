KBB Oda Orkestrası müzikalitesini tescilledi





Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası, Engin Şen şefliğindeki ikinci büyük konserini büyük bir başarı ile gerçekleştirdi. Orkestraya, Türkiye’nin yetiştirdiği iki önemli müzik insanı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Solist Arp Sanatçısı Çağatay Akyol ve Borusan Quartet ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Viyola Grup Şefi Efdal Altun solist olarak eşlik etti. Klasik müzik severlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Oda Orkestrası disiplini, başarısı ve performansı ile göz doldurdu. Konuklar, konser sonunda orkestrayı dakikalarca ayakta alkışladı.





BAROK DÖNEMDEN GÜNÜMÜZE

Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salonunda gerçekleştirilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Konsere ilgi nedeniyle 1300 kişilik salon tıklım tıklım doldu. Yer bulamayanlar konseri merdivenlere oturarak izledi.

KBB Orkestrası konserde, Barok Dönemden günümüze kadar uzanan son derece keyifli ve uzun yıllar akıllardan çıkmayacak bir repertuar sundu. Konserde halk ozanlarımıza ait ezgilerin yanı sıra ünlü klasik besteciler George Frideric Handel, Wolfgang Amadeus Mozart, George Philipp Tellemann’ın en önemli eserleri adeta yeniden hayat buldu.





KARŞILAMA KONUŞMASI

Konsere başlamadan önce Şef Engin Şen konukları selamlayan bir konuşma yaptı. Şen, “Böylesine güzel bir topluluğu aramızdan görmekten onur duyuyorum. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim” dedi. Şen konuşmasında ayrıca dünyada ve Türkiye’de Osmanlı’dan bu yana gelen orkestra kavramı ile ilgili geniş bilgi verdi.





MOZART’IN TÜRK MARŞI

Konuşmanın ardından konser, Oda Orkestrası’nın C. Gadel’in “Por Una Cabeza” eserini seslendirmesiyle başladı. Orkestra ayrıca Handel’in G Minor Passacaglia’sı ile Wolfgang Amadeus Mozart’ın ünlü Türk Marşı (Rondo Alla Turca) ve Allegro con brio adlı eserlerini başarılı ile icraat etti.





ANADOLU’DAN ESİNTİLER

Ardından sahneye Türkiye’nin tek erkek arp sanatçısı olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Solist Arp Sanatçısı Çağatay Akyol çıktı. Sanatçı Oda Orkestrası ile birlikt; Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’na ait “Çiğdem Der ki”, Muzaffer Sarısözen’in derlemesi olan “Gesi Bağları ve “Karahisar Kalesi” adlı Anadolu topraklarına ait türküleri seslendirdi. Bize ait, bizden olan eserlerin arp ve senfoni orkestrası eşliğindeki sunumu konukların büyük beğenisi ile karşılandı.





BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Sanatçı Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası ile çalmanın kendisine büyük bir mutluluk verdiğini dile getirerek, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bu orkestra için teşekkür ederim. Mustafa Kemal’in de dediği gibi, sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Sizlere de buraya gelerek oda orkestrasına destek verdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim” dedi.





ARP, ANADOLU HİTİT ENSTRÜMANIDIR

Akyol, Arp enstrümanı ile ilgili konuklara bilgi verdi. Arp’ın bir Anadolu enstrümanı olduğunu aktaran Akyol, “Arp, 3700 yıl önce Hitit Alacahöyük’ten çıkmıştır. Bu enstrüman Hititlerden geliyor. Biz de bu temadan yola çıkarak Anadolu türkülerini seslendirmek istedik. Türküleri arptan dinlemenizi istedim” dedi. Akyol, Hitit Suiti adlı bestesini de yine Kocaelili seyircisi için seslendirdi.





BAŞARILI TELLEMANN İCRAASI

Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası’nın ikinci konserinde klasik müziğin önemli isimlerinden olan Borusan Quartet ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Viyola Grup Şefi Efdal Altun da yer aldı. Altun Oda Orkestrası ile Georg Phillip Tellemann’ın viyola için yazdığı Sol Major Konçertosunu dört bölüm eşliğinde çaldı.





BÜYÜKŞEHİR’İ TEBRİK EDERİM

Efdal Altun, belediyelerin sanata destek vermesi gerektiğini belirterek, “Memnuniyetle görüyorum ki, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sanata ve Oda Orkestrası gibi önemli bir oluşuma emek ve destek vermiş. Çok tebrik ederim. Kardeşim Engin Şen’in şefliğindeki orkestramıza başarılar dilerim” dedi.





KOCAELİ’DE DÜNYA PRÖMİYERİ

Altun konserde, ünlü Rus besteci Dmitri Şostakoviç’in viyola ve piyano için yazdığı ve geçtiğimiz yıllarda bulanan bir eserinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Bu unutulmaz an konuklar tarafından alkışlarla karşılandı.





MUHTEŞEM BİS

Konserin sonunda konukların kesilmeyen alkışları nedeniyle sanatçılar Çağatay Akyol ve Efdal Altun, Oda Orkestrası şefi Engin Şen’in nazik daveti ile yeniden sahneye geldi. Gelenek üzere bis yapması istenen sanatçılar, Oda Orkestrası’nın seslendirdiği Karl Jenkins’in Palladio eserine eşlik etti. Muhteşem anlara sahne olan bis, büyük beğeni gördü. Konserin sonunda Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü’nün bir önceki dönem müdürlüğünü yapan Hayriye Sözer ile Şehir Tiyatroları Şube Müdürü Lokman Ceyhan, solist sanatçılar ile şef Engin Şen’e çiçek ve KO-MEK ürünlerinden oluşan hediyeler vererek teşekkür etti.





KOCAELİ’NİN ODA ORKESTRASI

Şef Engin Şen yönetiminde KBB Orkestrası, keman, viyola, viyolonsel, klarnet ve flüt enstrümanlarından meydana geliyor. Orkestrada 25 üyeden oluşuyor. Oda Orkestrası içerisinde müzik öğretmenleri, Büyükşehir Belediye Konservatuarı öğrenci ve eğitmenleri ile müzik bölümü mezunları yer alıyor. Tüm Oda Orkestrası üyelerinin, hayatlarının bir döneminde Kocaeli’nde yaşamış olmaları ise ortak özellikleri arasında bulunuyor.









Oda Orkestrası’nda görev alan sanatçılar





I. Keman

Oğuz Özzeren (Konzertmeister)

Seda Gülşen Kınış

Tuna Taşdemir

Elif Ersan

Musab Türk

Beril Akkol





ll. Keman





Nilay Uzun

Engin Yaşar

Bahanur Aytaç

Ekin Hanım Duvarcı

Barış Vuraloğlu

Pelin Çevirgen





Viyola

Özge Aysu

Ahmet Efe Küçük

Sude Nur Yıldırım





Viyolonsel

İsmail Hakkı Gayretli

Enes Bakır

Yeşim Madanoğlu





Klarnet

Zeynep Gök

Aras Kıratlı





Flüt

Ekim Türkü Özdemir