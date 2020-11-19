Kıbrıs`ta Kültür ve İnanç turizmi üzerine Kuzey Kıbrıs Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Atakoğlu ve eski Kıbrıs Dışişleri Bakanı Özdil Nami ile Devri Alem Belgesel Tv programı olarak söyleşi yaptık. Her iki bakanda önemli açıklamalar yaptılar .Avrasya gazeteciler derneği başkanı olarakta konuyu TGF başkanlar konseyinde konuşarak gündeme getirip sonuç bildirisini aldık .

Kumar ve başka gayrı meşru turizm turları ile adını duyuran Kuzey Kıbrıs Türk cumhuriyeti kültür ve İnanç turizmi ile kalkınabilir .

Kültür ve inanç turizminde büyük potansiyele sahip KKTC Antik dönemler Roma dönemine ait bir çok eser bulunuyor.

Emeviler döneminde islam medeniyeti ile tanışın başta Peygamberimizin halası Hala Sultan olmak üzere 1500 civarında Sahabeyi Kiram bu savaşta şehit olur. Bu sahabelerden 40 tanesinin türbesi Gebze'nin de kardeş şehri olan Lefkoşa'nın Değirmenlik beldesi sınırları içinde Ercan hava Limanı yakınındaki 40`lar türbesinde bulunmakta .Hala sultanın mezarı Rum kesimindeki Larnakade yer almakta özel izinle burası ziyaret edilmekte.

Emevilerden sonra 300 yıl islam medeniyetinin hüküm sürdüğü Kıbrıs'ı Venedikli katolikler ele geçirir . Venedik şövalyeleri müslüman hacılar başta olmak üzere Ortadoks Rum Hristiyanlara zulüm etmesi üzerine 1516`da Osmanlı 70 bin şehit vererek Kıbrıs'ı Osmanlı toprağına katar.Kıbrısta bugün islam medeniyeti ve mimarisi ile ilgili çok önemli eserler bulunmakta bu eserler ziyaretçi bekliyor.



KKTC Turizm bakanının yaptığı açıklamaya göre Türkiye'den sadece yüzde 8 civarında turist geliyor ve bunlarında tamamına yakını Kıbrıs'taki Üniversitelerde okuyan Türk öğrenciler ve kumarcılar.

Kuzey Kıbrıs Türk cumhuriyetine kültür ve inanç turu için çok önemli çalışmalar yapılmalı . Devri Alem Belgesel programı olarak çektiğimiz Kıbrıs`ta Kültür ve İnanç turu belgeselimiz önümüzdeki günlerde Avrasya gazete radyo ve televizyon yayıncıları derneği tarafında ulusal ve bölgesel tv kuruluşlarına dağıtılacak

Tüm arkadaşlarımı KKTC `ye kültür turu için gitmeye davet ediyorum..





















