KADEM Kocaeli Temsilcilik Binası’nda Gönül Atölyeleri kapsamında , T.C Turizm ve Kültür Bakanlığı Geleneksel El Sanatları ve Bez Bebek Sanatçısı Naz Camkıran eşliğinde "Kilim Dokuma Tekniği ile Takı Yapımı" atölyesi gerçekleştirildi.

Geleneksel El Sanatları ve Bez Bebek Sanatçısı Naz Camkıran etkinliğe başlamadan önce Gölcük İlçesi’nin tanıtımına önemli bir katkı sağlayan Nüzhetiye Bebeği’ni şu sözler ile anlattı. ‘’Nüzhetiye bebekleri 93 Harbiyle beraber gelmiş. Bebekler tamamen el yapımı . Bebeklerin eteklerindeki kanaviçe tekniği ile işlenen üzümler bağ bozumunu anlatıyor. Bu proje başlatılmış ancak yarım bırakılmış. Daha sonra Gölcük Kent Konseyi El Sanatları Çalışma Grubu olarak bize gelen talep üzerine sekiz kişilik gönüllü ekibimizle yeniden yaparak bu tarihi yaşattık. Şu anda Değirmendere Yalı Evleri’nde bebeklerin satışı yapılıyor. ‘’

Nüzhetiye Bebekleri’nin tanıtımını yaptıktan sonra ‘’ Kilim Dokuma Tekniği İle Takı Yapımı ‘’ çalışmasına başlayan Naz Camkıran , katılımcılara tekniği anlattıktan sonra onlara yardımcı oldu. Kocaeli Türküleri eşliğinde takılarını işleyen kadınlar etkinlikten oldukça memnun ayrıldı. Bu tarz etkinliklerin devamını Kocaeli Temsilcisi Asuman Sert Erturan’dan talep eden kadınlar , Erturan’a teşekkürlerini de ilettiler.