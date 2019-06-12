Kocaeli Bu Yaz Dopdolu

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Fuarı 53. Yaz Etkinlikleri kapsamında, ünlü sanatçılar Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi’nde konserleriyle Kocaelili hayranlarıyla buluşacak. Geçtiğimiz yaz binlerce Kocaelilinin akın ettiği konserler bu yazda devam edecek. 26 Haziran Çarşamba günü Nil Karaibrahimgil’in sahne almasıyla başlayacak olan 2019 Yaz Konserleri, 30 Ağustos Cuma günü Göksel konseriyle sona erecek. Popüler ve sevilen isimlerin konserleriyle renkli görüntülerin oluşacağı yaz konserleri, eğlencenin de odak noktası haline gelecek.



ÜNLÜ SANATÇILAR SAHNE ALACAK

Kocaeli Fuarı’nda düzenlenecek ücretsiz konserlerde Kocaelililer sevdikleri sanatçıların müziklerini eğlenerek dinlerken onları yakından görerek eğlenme imkânı bulacak. 26 Haziran Çarşamba günü pop müziğinin sevilen ismi Nil Karaibrahimgil ile başlayacak olan konserler, 10 Temmuz Emre Aydın, 24 Temmuz Murat Kekilli, 31 Temmuz Gece Yolcuları, 7 Ağustos Ferhat Göçer ve 30 Ağustos Göksel konseriyle sona erecek.

GEBZEDEKİ KONSERLER METİN OKTAY STADINDA

Gebze Metin Oktay Stadı’nda düzenlenecek yaz etkinliklerinde ise birbirinden ünlü ve sevilen sanatçılar Gebzelilerle buluşacak. Gebze’de düzenlenecek konserlerde 26 Temmuz Cuma Emre Kaya ve 9 Ağustos Cuma Alişan konserleri düzenlenecek. Yaz konserleriyle Gebzeliler, eğlenceli saatler yaşayacak.