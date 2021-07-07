KOCAMAN DERBENT ETNOGRAFYA MÜZESİ’Nİ İNCELEDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, ilçe genelinde yapılan yatırımları yakından takip ederken, kültür mirasımızın korunması ve kamuoyuna tanıtılması noktasında adımlar atmaya devam ediyor. Başkan Kocaman, Sultan II.Abdülhamid Han tarafından yaptırılan tarihi Hikmetiye Camii karşısında yapımı devam eden Derbent Etnografya Müzesinde inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı.

KARTEPEYE İLK MÜZE

Kartepe Belediyesi tarafından Derbent Mahallesinde inşaatı devam eden Derbent Etnografya Müzesi iki katlı olup toplamda 200 metrekare alanda inşa ediliyor. Müze içerisinde Kartepe yöresini anlatan halk giysileri, süs eşyaları, çeşitli oyalar, peşkirler, bohçalar, yatak örtüleri, gelin kıyafetleri, mutfak kapları, çeşitli madeni eşyalar, halı, kilim gibi tarihi değere sahip örnekler sergilenecek. Kartepe tarihine ışık tutacak olan etnografya müzesi, Tarihi Hikmetiye Camii ile aynı alanda bulunacağından turizm açısından ilçeye değer katacak.

KARTEPEMİZE DEĞER KATACAK

Kartepe Etnografya Müzesini inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman Derbent Mahallemizde yapımı devam eden "Müze" inşaatımızdaki çalışmalarımızı inceledik. Köklerimize, tarihimize, kültürümüze sahip çıkarak geçmişten geleceğe güçlü bir köprü kurmanın gayreti içindeyiz. Müzemiz, Kartepemize değer katacaktır” açıklamasında bulundu.

































