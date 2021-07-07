KOCAMAN DERBENT ETNOGRAFYA MÜZESİ’Nİ İNCELEDİ

KARTEPEYE İLK MÜZE
Kartepe Belediyesi tarafından Derbent Mahallesinde inşaatı devam eden Derbent Etnografya Müzesi iki katlı olup toplamda 200 metrekare alanda inşa ediliyor. Müze içerisinde Kartepe yöresini anlatan halk giysileri, süs eşyaları, çeşitli oyalar, peşkirler, bohçalar, yatak örtüleri, gelin kıyafetleri, mutfak kapları, çeşitli madeni eşyalar, halı, kilim gibi tarihi değere sahip örnekler sergilenecek. Kartepe tarihine ışık tutacak olan etnografya müzesi, Tarihi Hikmetiye Camii ile aynı alanda bulunacağından turizm açısından ilçeye değer katacak.
KARTEPEMİZE DEĞER KATACAK
Kartepe Etnografya Müzesini inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman Derbent Mahallemizde yapımı devam eden "Müze" inşaatımızdaki çalışmalarımızı inceledik. Köklerimize, tarihimize, kültürümüze sahip çıkarak geçmişten geleceğe güçlü bir köprü kurmanın gayreti içindeyiz. Müzemiz, Kartepemize değer katacaktır” açıklamasında bulundu.