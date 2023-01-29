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Körfez'de türkü gecesi

Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen türkü gecesinde sevilen türküler seslendirildi.

Körfez'de türkü gecesi

29 Ocak 2023 Pazar 09:55
 Aşık Mevlüt İhsani Kıl Çadırında gerçekleştirilen etkinlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Ozanı ve Besteci Fikret Dolu ile Yıldırım Gömleksiz sahne aldı. Gecede sevilen türküler seslendirilirken, vatandaşlar da alkışlarıyla eşlik etti. Zaman zaman halayların çekildiği türkü gecesinde, eğlenceli anlar yaşandı. 
 Aşıkların ve ozanların halkın sesi olduğunu söyleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Çok güzel bir türkü gecesinde bir aradayız. Siz katılanlara olduğu gibi bir teşekkürü de bugünümüzü gecemizi güzelleştiren, duygularımıza, gönlümüze hitap eden sanatçılarımıza edelim. Barış, huzur ve kardeşlik içinde yaşayabilmemiz için ortak değerlerimiz ve kadim kültürümüz var. Bizler de bu tür etkinlikler ile ortak değerlerimizi ve kültürümüzü sizlerle buluşturuyoruz. Bu kadim kültürü yaşatmaya, kültürümüzün bu değerini sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. 
 Programa, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, BBP İlçe Başkanı Bayram Kurtaran, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. (IHA)
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