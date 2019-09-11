banner429
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Koşukavak Turizm ile Orta Asya Turu

Koşukavak Turizm kalitesi ile Orta Asya'nın tarihi beldelerini gezip oradaki manevi iklimi hissetmeye, derin bir geçmişin izlerini sürmeye hazır mısınız

Koşukavak Turizm ile Orta Asya Turu

11 Eylül 2019 Çarşamba 09:33

Koşukavak Turizm kalitesi ile Orta Asya'nın tarihi beldelerini gezip oradaki manevi iklimi hissetmeye, derin bir geçmişin izlerini sürmeye hazır mısınız?
TAM  8 Gün / 7 Gece ÖZBEKİSTAN - KAZAKİSTAN
Taşkent, Çimkent, Yesi, Hiva, Buhara, Semarkant

Fiyata Dahil Hizmetler 
İstanbul – Taşkent– Semerkant –İstanbul gidiş dönüş uçak bileti
8 gün boyunca grup büyüklüğüne göre araçla Tüm transferler ve turlar.
Otellerdeki 2 kişilik odalarda konaklama
Otellerdeki Tüm kahvaltılar
Tüm akşam yemekleri
Son gece veda yemeği Semerkant
Tarihi eserlerin ve ziyaret mekânlarının giriş ücretleri
Tüm seyahat devamında çay, su, kahve, meşrubat ikramı
Zorunlu seyahat sigortası

25 Ekim - 1 Kasım 2019
Kişi başı sadece = 1500 $
Kontenjanımız Sınırlıdır

Başvuru ve Detaylı Bilgi
https://www.kosukavak.com.tr/tur-bilgisi/orta-asya-turu
444 45 98
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kosukavak TurizmOrta Asya Turu
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yaz Okullarına muhteşem kapanış Yaz Okullarına muhteşem kapanış
9 Ülkede Gösterim Yapılacak 9 Ülkede Gösterim Yapılacak
ARTVİNLİLERDEN BAL FESTİVALİNE DAVET ARTVİNLİLERDEN BAL FESTİVALİNE DAVET
Gümüşhanelilerden Kültürel Organizasyon! Gümüşhanelilerden Kültürel Organizasyon!
Rafadan Tayfa Müzikali Gebze'de Rafadan Tayfa Müzikali Gebze'de
TÜGVA yaz okulu kapanış programı TÜGVA yaz okulu kapanış programı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Yaz Okullarına muhteşem kapanış
Gebze Belediyesi Yaz Okulları kapanış programında binlerce Gebzeli çocuk, Rafadan Tayfa Müzikali ile harika...

Haberi Oku