Koşukavak Turizm ile Orta Asya Turu

Koşukavak Turizm kalitesi ile Orta Asya'nın tarihi beldelerini gezip oradaki manevi iklimi hissetmeye, derin bir geçmişin izlerini sürmeye hazır mısınız

TAM 8 Gün / 7 Gece ÖZBEKİSTAN - KAZAKİSTAN

Taşkent, Çimkent, Yesi, Hiva, Buhara, Semarkant

Fiyata Dahil Hizmetler

İstanbul – Taşkent– Semerkant –İstanbul gidiş dönüş uçak bileti

8 gün boyunca grup büyüklüğüne göre araçla Tüm transferler ve turlar.

Otellerdeki 2 kişilik odalarda konaklama

Otellerdeki Tüm kahvaltılar

Tüm akşam yemekleri

Son gece veda yemeği Semerkant

Tarihi eserlerin ve ziyaret mekânlarının giriş ücretleri

Tüm seyahat devamında çay, su, kahve, meşrubat ikramı

Zorunlu seyahat sigortası

25 Ekim - 1 Kasım 2019

Kişi başı sadece = 1500 $

Kontenjanımız Sınırlıdır



Başvuru ve Detaylı Bilgi

https://www.kosukavak.com.tr/tur-bilgisi/orta-asya-turu

444 45 98

Koşukavak Turizm kalitesi ile Orta Asya'nın tarihi beldelerini gezip oradaki manevi iklimi hissetmeye, derin bir geçmişin izlerini sürmeye hazır mısınız?