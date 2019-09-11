Koşukavak Turizm ile Orta Asya Turu

Koşukavak Turizm kalitesi ile Orta Asya'nın tarihi beldelerini gezip oradaki manevi iklimi hissetmeye, derin bir geçmişin izlerini sürmeye hazır mısınız?
TAM 8 Gün / 7 Gece ÖZBEKİSTAN - KAZAKİSTAN
Taşkent, Çimkent, Yesi, Hiva, Buhara, Semarkant
Fiyata Dahil Hizmetler
İstanbul – Taşkent– Semerkant –İstanbul gidiş dönüş uçak bileti
8 gün boyunca grup büyüklüğüne göre araçla Tüm transferler ve turlar.
Otellerdeki 2 kişilik odalarda konaklama
Otellerdeki Tüm kahvaltılar
Tüm akşam yemekleri
Son gece veda yemeği Semerkant
Tarihi eserlerin ve ziyaret mekânlarının giriş ücretleri
Tüm seyahat devamında çay, su, kahve, meşrubat ikramı
Zorunlu seyahat sigortası
25 Ekim - 1 Kasım 2019
Kişi başı sadece = 1500 $
Kontenjanımız Sınırlıdır
Başvuru ve Detaylı Bilgi
https://www.kosukavak.com.tr/tur-bilgisi/orta-asya-turu
444 45 98