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KOŞYAZ birinci yılında şehit aileleriyle buluştu

Kocaeli Kadın Şair ve Yazarlar Plartformu birinci kuruluş yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

KOŞYAZ birinci yılında şehit aileleriyle buluştu

09 Mart 2020 Pazartesi 11:17

 Kocaeli’de geçtiğimiz yıl kurulan Kocaeli Kadın Şair ve Yazarlar Platformu, birinci yıl dönümünde şehit aileleri ile bir araya geldi. Gebze Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik, AK Parti Gebze Kadın Kolları Başkanı Şenay Önder Cebelli, kadın şair ve yazarların yanı sıra şehit aileleri katıldı.


8 MART DENİLİNCE ŞEHİT ANNELERİ AKLIMA GELİYOR

Şehitlerimiz için okunan Kuran-ı kerim’in ardından açılış konuşmasını yapan platform başkanı Hacer Alioğlu Yakuti, “2 yıl önce biz bu yola çıktık. Geçtiğimiz yıl araştırmacı gazeteci İsmail Kahraman’ın önerileriyle platformumuzu kurduk. Kuruluşumuzda yine şehit ailelerimizle bir araya gelmiştik. Gazete Gebze’nin İmtiyaz Sahibi Yunus Kahraman gazetesinde bizlere yer ayırıyor, projelerimize destek oluyor. Kendilerine bu vesileyle teşekkür ediyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü denilince benim aklıma bu vatan uğruna canlarını veren şehitlerimizin anneleri geliyor. Bu nedenle bugün şehit ailelerimiz ile birlikteyiz. Tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUM

Programda konuşan Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik ise, “Sizlere başkanımızın selamını getirdim. Etkinlik oldukça anlamlı. Bugün İdlib’te verdiğimiz mücadele devam ediyor. Bu vesileyle bu vatan uğruna şehit düşen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

ŞİİR DİNLETİSİ SUNULDU

Konuşmaların ardından platform üyesi kadın şairler katılımcılara şiir dinletisi sundu. Şehit annelerinin duygu ve düşüncelerini aktardığı program daha sona belge takdimiyle sona erdi.



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Bir yaşını dolduran Kocaeli Kadın şair ve yazarlar Platformu kuruluş yıldönümünde şehit aileleri ile...

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