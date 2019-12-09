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KÜLTÜR VE SANAT:
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Kursiyerlere Belgeleri Verildi

Çayırova Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği aşçılık kursunu bitiren kursiyerlere belgeleri verildi.

Kursiyerlere Belgeleri Verildi

09 Aralık 2019 Pazartesi 17:14

Çayırova Belediyesi’nin yetişkinlere yönelik meslek ve sanat edinme kursları devam ediyor. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde çeşitli branşlarda eğitime tabi tutulan kursiyerler eğitim sonunda sertifika alarak meslek sahibi oluyorlar. Devam eden meslek ve sanat edindirme kursları kapmasında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde aşçılık eğitimi alan kursiyerler düzenlenen törenle sertifikalarını aldılar. Belediye ile halk eğitim merkezinin ortaklaşa sürdürdüğü aşçılık kursunun ilk dönemini 6 ayda bitiren 20 kursiyer sertifikalarını alarak meslek sahibi oldular. 15 kişinin eğitimlerinin devam ettiği kursu veren Halk Eğim Merkezinin tecrübeli eğitimcisi Şermin Çiftçi, kursiyerler için düzenlenen belge töreninde pastanın serüveni ile ilgili slayt eşliğinde sunum yaptı. Kursiyerlerin pasta hazırlayarak hünerlerini sergilediği programa katılan Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Tuzcu ile Çayırova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Selami Yılmaz, aşçılık kursunu başarı ile tamamlayan kursiyerlere belgelerini verdiler.

 



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