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KÜLTÜR VE SANAT:
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MİNYATÜR, TEZHİP VE KAT’I KURSLARI İÇİN İLK ADIM ATILDI

Geleneksel Sanatlar ve Türk Süsleme Sanatlarından; Minyatür, Tezhip ve Kat’ı dallarında kursların ilimizde açılması için ilk toplantı yapıldı

MİNYATÜR, TEZHİP VE KAT'I KURSLARI İÇİN İLK ADIM ATILDI

13 Eylül 2019 Cuma 14:04

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce; Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Yaygın Eğitim Faaliyetleri kapsamında; Geleneksel Sanatlar ve Türk Süsleme Sanatlarından Minyatür, Tezhip ve Kat’ı dallarında ilimizde kurslar açılması planlanmaktadır. Bu kapsamda bir çalışma yürüten İl Kültür ve Turizm Müdür vekili Ercan Yamen, bu sanatları icra eden kurs eğitmenlerinden Gülseher Kahraman, Özlem Ergün, Müjgan Uçar ve şube müdürü Hatice Doğancı ile bir toplantı gerçekleştirdi. Ercan Yamen, kursların programa alınarak hayata geçirilmesi için en kısa sürede bakanlığı da bilgi verileceğini söyledi.

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