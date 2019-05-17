Müslüman Bilginler Bilim Merkezi'nde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Bilim Merkezi’nde, Ramazan boyunca Müslüman bilim adamlarını tanıtan atölyelerde etkinlikler gerçekleştiriliyor. El-Cezeri’den İbn-i Sina’ya, El-Razi’den El-Biruni’ye kadar birçok bilim adamının günümüz teknolojisine yön veren bilimsel çalışmaları gerçekleştirilen atölyeler ile çocuklara farklı bir deneyim sunuluyor. 2015 yılından bu yana her yıl binlerce ziyaretçiyi sergi alanları, etkinlikler ve atölyelerde ağırlamaya devam eden Bilim Merkezi, bu kez Ramazan boyunca 4-13 yaş aralığındaki çocuklar için özel atölyeler açtı.







BİLİMİN SULTANLARI ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Bin yıldan daha uzun bir zamandır Avrupa karanlık çağda bulunurken, İslam Dünyası bilimde Altın Çağ’ı yaşıyordu. Müslüman âlimler daha önceki medeniyetlerin bilgelikleri üzerine çalışmalar yapmış ve bunların üzerine kendi eşsiz keşif, yenilik ve icatlarını ilave etmişlerdir. Kocaeli Bilim Merkezi’nde yer alan Bilimin Sultanları Sergisi tüm bu keşif ve icatları ziyaretçilere sunarken, aynı zamanda çocuklar da gerçekleştirilen atölyeler ile bilim adamlarının icatlarının çalışma prensiplerini öğrenme fırsatı buluyor.







RAMAZAN BOYUNCA AÇIK OLAN ATÖLYELER

El-Cezeri’nin Makineleri, El-Razi’nin Sihirli Deneyleri, Mimar Sinan’ın Köprüleri, Uluğ Bey’in Gök Kubbesi, El-Biruni ile Zaman Ölçümü ve Hazarfen Ahmet Çelebi ile Uçuş gibi atölyeler ile çocuklar mimariden tıbba, astronomiden mühendisliğe kadar birçok alanda yapılan çalışmaları tanıma fırsatı yakalıyor.







4-13 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÇOCUKLAR İÇİN

Ramazan boyunca hafta sonları gerçekleştirilen atölyelere 4-13 yaş aralığındaki çocuklar katılım sağlayabiliyor. Atölye programları Salı günleri saat 10.00’da www.kocaelibilimmerkezi.com adresinde yayınlanmakta ve online olarak kayıt oluşturulmaktadır.