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KÜLTÜR VE SANAT:
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Naht Sanatkarı Kabe'nin Altın Kapısını Tabloya Nakşetti

- Muzaffer Okur: - "1600 parça ve 8 bin işlem yaptım. 6 milimlik ceviz ağacı kullanarak 2,5 ayda bitirdim"

Naht Sanatkarı Kabe'nin Altın Kapısını Tabloya Nakşetti

08 Nisan 2021 Perşembe 13:07

 Kocaeli'nin Gebze ilçesinde naht sanatıyla çeşitli figürleri ahşaba yansıtan Muzaffer Okur, Kabe'nin altın kapısını ceviz ağacından kestiği parçalarla 2,5 ayda tabloya işledi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Dikimevi Müdürlüğünde terzilik yaptıktan sonra emekli olan 48 yaşındaki Okur, 10 yıl önce naht sanatına ilgi duymaya başladı.

Bu alanda eğitim alarak kendisini geliştiren Okur, İstasyon Mahallesi'nde açtığı 50 metrekarelik atölyesinde 3 yıldır çeşitli eserler üretiyor.

Naht sanatının gelecek nesillere aktarılması için çaba gösteren Okur'un, en son ceviz ağacından kestiği parçalarla 2,5 ayda oluşturduğu Kabe'nin altın kapısı tablosu büyük ilgi gördü.

- "Bu eseri sanatseverlere kazandırdığım için çok mutluyum"

Muzaffer Okur, AA muhabirine, Selçuklu'da başlayıp Osmanlı döneminde had safhaya ulaşan naht sanatının bugüne kadar geldiğini anlattı.

Bu sanatın Osmanlı döneminde medrese, cami ve rahlelerde kullanıldığını aktaran Okur, "Bugün de biz naht sanatını hat sanatına işleyerek türlü eserler ortaya çıkarıyoruz. Kabe'nin altın kapısında 1600 parça ve 8 bin işlem yaptım. 6 milimlik ceviz ağacı kullanarak 2,5 ayda bitirdim. Zannediyorum ki ilk kez bana yapmak nasip oldu. Bu eseri sanatseverlere kazandırdığım için çok mutluyum." diye konuştu.

Okur, eserin 170 santimetre boyunda ve 100 santimetre eninde olduğunu belirterek, "Yaptığımız eserlerin her bir parçası 5 işlem görüyor. Hilye-i Şerif'te de 1100 parça ve 5 bin 500 işlem yaptım. Her harf 5 sefer elimizden geçiyor. Sabır ve aşkla güzel bir eser ortaya çıkarmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

























AA
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