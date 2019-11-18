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KÜLTÜR VE SANAT:
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Nasrettin Hoca, Dilovalı Çocuklarla Buluştu

Dilovası Belediyesi, ilçede çocukları tiyatroda buluşturdu. Çocuklara “Hasrettin Hoca Korsanlara Karşı” adlı tiyatro gösterisi düzenledi.

Nasrettin Hoca, Dilovalı Çocuklarla Buluştu

18 Kasım 2019 Pazartesi 14:41

Dilovası Belediyesi ilçede yaşayan çocukları birbirinden güzel film ve tiyatrolarla buluşturmaya başladı. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'nce ilki gerçekleştirilen “Hasrettin Hoca Korsanlara Karşı” komedi tiyatro gösterisine yaklaşık 300 öğrenci katılım sağladı. Yazar ve Yönetmenliğini Zafer Aydın’ın yaptığı tiyatro oyununda çocuklar için verilen sosyal mesajlar dikkat çekti.

Birbirinden renkli görüntülere ev sahipliği yapan gösteride, çocuklar doyasıya eğlendi. Nasrettin Hoca ve Kaptan Melo karakterlerinin yer aldığı tiyatro gösterisi öğrencilerden tam not alırken, içerisinde barındırdığı komik diyaloglarla güldürürken çocuklar için verilen sosyal mesajlarla da yaşama, insana, doğaya ve hayranlara karşı sorumluluklarımız hatırlatıldı.










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