Birbirinden renkli görüntülere ev sahipliği yapan gösteride, çocuklar doyasıya eğlendi. Nasrettin Hoca ve Kaptan Melo karakterlerinin yer aldığı tiyatro gösterisi öğrencilerden tam not alırken, içerisinde barındırdığı komik diyaloglarla güldürürken çocuklar için verilen sosyal mesajlarla da yaşama, insana, doğaya ve hayranlara karşı sorumluluklarımız hatırlatıldı.
Nasrettin Hoca, Dilovalı Çocuklarla Buluştu
Dilovası Belediyesi, ilçede çocukları tiyatroda buluşturdu. Çocuklara “Hasrettin Hoca Korsanlara Karşı” adlı tiyatro gösterisi düzenledi.
Birbirinden renkli görüntülere ev sahipliği yapan gösteride, çocuklar doyasıya eğlendi. Nasrettin Hoca ve Kaptan Melo karakterlerinin yer aldığı tiyatro gösterisi öğrencilerden tam not alırken, içerisinde barındırdığı komik diyaloglarla güldürürken çocuklar için verilen sosyal mesajlarla da yaşama, insana, doğaya ve hayranlara karşı sorumluluklarımız hatırlatıldı.