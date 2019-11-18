Nasrettin Hoca, Dilovalı Çocuklarla Buluştu

Dilovası Belediyesi ilçede yaşayan çocukları birbirinden güzel film ve tiyatrolarla buluşturmaya başladı. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'nce ilki gerçekleştirilen “Hasrettin Hoca Korsanlara Karşı” komedi tiyatro gösterisine yaklaşık 300 öğrenci katılım sağladı. Yazar ve Yönetmenliğini Zafer Aydın’ın yaptığı tiyatro oyununda çocuklar için verilen sosyal mesajlar dikkat çekti.

Birbirinden renkli görüntülere ev sahipliği yapan gösteride, çocuklar doyasıya eğlendi. Nasrettin Hoca ve Kaptan Melo karakterlerinin yer aldığı tiyatro gösterisi öğrencilerden tam not alırken, içerisinde barındırdığı komik diyaloglarla güldürürken çocuklar için verilen sosyal mesajlarla da yaşama, insana, doğaya ve hayranlara karşı sorumluluklarımız hatırlatıldı.





















