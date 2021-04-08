Osman Hamdi Bey Evi Bakanlığın Prestij Müzesi Olacak

Kocaeli’nin Gebze İlçesi, Eskihisar Mahallesi’nde bulunan Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında 2006 yılında yapılan protokolle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına tahsisi edilmişti. Söz konusu belediye, ilgili alanın teşhir-tanzim ve çevre düzenlemesinin ardından galeri müze özelliği verilerek yeniden faaliyete geçmişti.

YENİDEN KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLĞI’NDA

Daha sonra Osman Hamdi Bey Evi on yıl süre ile müze olarak kullanılmak şartıyla Gebze Belediye Başkanlığına tahsis edilmiştir. Son yapılan değişiklikle “Osman Hamdi Bey Müzesi” tekrardan Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne tahsis edilerek, Kocaeli Müze Müdürlüğü’ne bağlı birim olarak islevlendirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Osman Hamdi Bey Evi’nin prestij müzesi olarak hazırlanmasına karar verdi.

1987’DE MÜZE OLARAK AÇILMIŞTIR

İlk Türk Müzecisi ve Ressam Osman Hamdi Bey (1842-1910) tarafından, Gebze, Eskihisar’da resim hanesi, kayıkhanesi ve müştemilatı ile birlikte planlarını kendisinin çizdiği iki katlı yapı 1884 yılında inşa edilmişti. Osman Hamdi Bey’in 26 yıl boyunca yaz aylarını geçirdiği ve en güzel tablolarını yaptığı bu köşk, I. Dünya Savaşında karargâh komutanlığına tahsis edildi. İsmet İnönü İstiklal Savaşına giderken birkaç gün burada kalmış, 1933 yılında köşkü ziyaret etti. 1945 yılında resim hanenin ahşap olan üst katı yanmış, koru ve binalar 1966 yılında tescil edilmiş, onarımdan sonra 1987 yılında Osman Hamdi Bey Müzesi olarak ziyarete açılmıştır.

TABLOLARI KADAR DEĞERLİ MOTİFLER

Osman Hamdi Bey en ünlü tablolarını bu evde yapmıştır. Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi’nin en önemli özelliklerinden birisi giriş katında bulunan ahşap kapıların tablalarına yaptığı çiçek motifleridir. Bu motifleri Osman Hamdi Bey kendisi yapmıştır. Çiçek resimlerinin tabloları kadar değerinde olduğu düşünülmektedir. Müze Müdürlüğü bu kapıları binanın restorasyon ve teşhir tanzim çalışmaları tamamlanıncaya kadar koruma altına aldı.











