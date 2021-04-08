banner462
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Osman Hamdi Bey Evi Bakanlığın Prestij Müzesi Olacak

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne yeniden tahsis edilen “Osman Hamdi Bey Müzesi” Kocaeli Müze Müdürlüğü’ne bağlı birim olarak işlevlendirildi. Müze, Bakanlık tarafından prestij müze olarak hazırlanacak

Osman Hamdi Bey Evi Bakanlığın Prestij Müzesi Olacak

08 Nisan 2021 Perşembe 09:15

Kocaeli’nin Gebze İlçesi, Eskihisar Mahallesi’nde bulunan Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında 2006 yılında yapılan protokolle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına tahsisi edilmişti. Söz konusu belediye, ilgili alanın teşhir-tanzim ve çevre düzenlemesinin ardından galeri müze özelliği verilerek yeniden faaliyete geçmişti.

YENİDEN KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLĞI’NDA

Daha sonra Osman Hamdi Bey Evi on yıl süre ile müze olarak kullanılmak şartıyla Gebze Belediye Başkanlığına tahsis edilmiştir. Son yapılan değişiklikle “Osman Hamdi Bey Müzesi” tekrardan Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne tahsis edilerek, Kocaeli Müze Müdürlüğü’ne bağlı birim olarak islevlendirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Osman Hamdi Bey Evi’nin prestij müzesi olarak hazırlanmasına karar verdi.

1987’DE MÜZE OLARAK AÇILMIŞTIR

İlk Türk Müzecisi ve Ressam Osman Hamdi Bey (1842-1910) tarafından, Gebze, Eskihisar’da resim hanesi, kayıkhanesi ve müştemilatı ile birlikte planlarını kendisinin çizdiği iki katlı yapı 1884 yılında inşa edilmişti. Osman Hamdi Bey’in 26 yıl boyunca yaz aylarını geçirdiği ve en güzel tablolarını yaptığı bu köşk, I. Dünya Savaşında karargâh komutanlığına tahsis edildi. İsmet İnönü İstiklal Savaşına giderken birkaç gün burada kalmış, 1933 yılında köşkü ziyaret etti. 1945 yılında resim hanenin ahşap olan üst katı yanmış, koru ve binalar 1966 yılında tescil edilmiş, onarımdan sonra 1987 yılında Osman Hamdi Bey Müzesi olarak ziyarete açılmıştır.

TABLOLARI KADAR DEĞERLİ MOTİFLER

Osman Hamdi Bey en ünlü tablolarını bu evde yapmıştır. Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi’nin en önemli özelliklerinden birisi giriş katında bulunan ahşap kapıların tablalarına yaptığı çiçek motifleridir. Bu motifleri Osman Hamdi Bey kendisi yapmıştır. Çiçek resimlerinin tabloları kadar değerinde olduğu düşünülmektedir. Müze Müdürlüğü bu kapıları binanın restorasyon ve teşhir tanzim çalışmaları tamamlanıncaya kadar koruma altına aldı.





Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kütüphane Haftası Ziyaretleri Kütüphane Haftası Ziyaretleri
DİL VE EDEBİYAT’IN 148’İNCİ SAYISI ÇIKTI DİL VE EDEBİYAT’IN 148’İNCİ SAYISI ÇIKTI
Alara Öykü Ödülü İzmitli Yazarın Alara Öykü Ödülü İzmitli Yazarın
Yeni Nesil Gazete ve Tv Yayıncılığı Yeni Nesil Gazete ve Tv Yayıncılığı
Edebi Hayat Okumaları Yarışması’nın başvuru süresi uzatıldı Edebi Hayat Okumaları Yarışması’nın başvuru...
DİLOVASI’NDA İSTİKLAL MARŞI COŞKUSU DİLOVASI’NDA İSTİKLAL MARŞI COŞKUSU
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kütüphane Haftası Ziyaretleri
İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Gölcük’te gerçekleşen Kütüphane Haftası kutlamalarının...

Haberi Oku