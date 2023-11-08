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Osmanlı Dönemi Mezar Taşları Onarılacak

Gölcük Örcün Camisi Haziresindeki Osmanlı dönemine ait mezar taşlarının koruma ve onarımı için çalışma başlatıldı.

Osmanlı Dönemi Mezar Taşları Onarılacak

08 Kasım 2023 Çarşamba 11:32

 Kocaeli Müze Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Gölcük Belediyesi işbirliğiyle başlatılan çalışmalar ile sadece Osmanlı döneminden mezar taşlarının yer aldığı, bu yönüyle nadir bir mezarlık olan, Örcün Keresteci (Haşşam) Hacı Mahmut Camisi (16. yüzyıl) Haziresindeki 158 mezar taşı tek tek temizleniyor. Özel malzemeler ve teknikler kullanılarak kırılan parçaları birbirine eklenen mezar taşları, aslına uygun hale getiriliyor. 
 Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Örcün Muhtarı Mustafa Uyar ve "Osmanlı Dönemi Gölcük Mezar Taşları" kitabının yazarı Araştırmacı Yazar Ahmet Nezih Galitekin ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. 
 Çalışmanın önemine değinen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Osmanlı dönemi mezar taşları yapıldıkları dönemin toplumsal, kültürel yaşamını yansıtmanın yanında; o dönemde kullanılan yazı dili, yazı şekli (hüsn-i hat), hayat - vefat ve ahirete dair edebiyat ve şiir geleneğini, müteveffanın sosyal statüsünü, mesleğini, hatta mezhep ve tarikatını anlayabildiğimiz sarık modellerini, bir yeniçeri askerlerinin mensup oldukları ortaların işaretlerini ve asker olarak yaptıkları görevleri, doğum sırasında ya da genç yaşta vefat gibi çok farklı ve kadim bilgileri, dönemin sanat anlayışını yansıtan tarihi belge niteliğindedir. Vatanımızın ebediyete kadar Türk-İslam yurdu kalacağının bir nişanesi, tabiri caizse bir nevi, vatanımızın tapu senetleri olan, ecdat yadigari mezar taşları devam eden çalışmalar ile onarılacak, koruma altına alınacak ve gelecek kuşaklara aktarılacak" dedi. 
   
 "Bölgemizdeki nadir mezarlıklardan" 
 Örcün Keresteci Camisi Hazireside yalnızca Osmanlı döneminden kalma mezar taşlarının bulunduğunu ifade eden Sezer, "Bu yönüyle çalışmanın yazıldığı hazire, bölgemizdeki nadir mezarlıklardan. Yine yeniçeri, kadı gibi özgün mezar taşları da yer alıyor. Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük Bey'e ve İl Kültür Müdürü Fatih Taşdelen Bey'e, bu önemli proje sebebiyle çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese de minnettarım" diye konuştu.

            


İHA
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