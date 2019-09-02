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Rafadan Tayfa Müzikali Gebze'de

Haydi çocuklar, Rafadan Tayfa ile ‘Yaza Veda Okula Merhaba’ demek için kent meydanına! Gebze Belediyesi Yaz Okulları kapanış programı “Yaza Veda Okula Merhaba” 7 Eylül Cumartesi günü saat 19:00’da kent meydanında düzenlenecek.

Rafadan Tayfa Müzikali Gebze'de

02 Eylül 2019 Pazartesi 14:52

Gebze Belediyesi Yaz Okulları kapanış programı, “Yaza Veda Okula Merhaba” 7 Eylül Cumartesi günü saat 19:00’da 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda düzenlenecek. Binlerce Gebzeli çocuğun yaz ayını dolu dolu geçirdiği Gebze Belediyesi Yaz Okulları kapanış programında ‘Rafadan Tayfa Müzikali’ sahne alacak. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Saat 19:00’da 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında düzenlenecek kapanış törenine Gebzeli çocukları davet etti.  

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